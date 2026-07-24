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24 июля 2026 года 09:10

Brent держится выше $100/барр.

Фондовые индексы США снизились в четверг на отчетностях Alphabet и Tesla. Рынки акций Азии снижаются в пятницу. Цены на нефть опускаются утром пятницы, Brent держится выше $100 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг.

Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Tesla (SPB: TSLA) стали первыми технологическими гигантами, опубликовавшими квартальную отчетность, и она не впечатлила инвесторов. Негативное влияние на рынок оказал также новый скачок цен на нефть из-за очередной волны эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Котировки акций Alphabet упали на 7,1%. Материнская компания Google во втором квартале увеличила чистую прибыль в четыре раза, выручку - на 24%. Однако свободный денежный поток холдинга стал отрицательным, также он неожиданно повысил прогноз капитальных затрат в 2026 году.

Цена бумаг Tesla рухнула на 14,5%. Производитель электромобилей в апреле-июне увеличил выручку на 26%, однако чистая прибыль не оправдала ожиданий экспертов. Tesla зафиксировала отрицательный свободный денежный поток (-$1,1 млрд) впервые за два года. Также компания предупредила, что операционные расходы продолжат расти в 2026 году и в дальнейшем.

Стоимость Texas Instruments опустилась на 3,1% несмотря на то, что разработчик и производитель полупроводниковых компонентов дал хороший прогноз на текущий квартал.

Бумаги American Airlines Group (SPB: AAL) ушли вниз на 8,4%, поскольку авиакомпания ухудшила прогноз прибыли на этот год из-за повышения стоимости топлива.

Цена акций Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) снизилась на 6,2%. Авиаперевозчик получил в апреле-июне выручку ниже ожиданий рынка, а также дал слабый прогноз на текущий квартал.

Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, во втором квартале снизил чистую прибыль более чем втрое. Котировки бумаг компании упали на 6,8%.

Также подешевели акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 4,6%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 2,9%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,6%.

В то же время акции Lockheed Martin (SPB: LMT) взлетели в цене на 10,5%. Военно-промышленная компания во втором квартале увеличила чистую прибыль в 5,4 раза (выше ожиданий), а также улучшила прогноз на год.

Цена акций еще одного представителя ВПК - RT