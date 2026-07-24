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24 июля 2026 года 09:45

Динамика цен рублевых корпбондов в пятницу будет зависеть от итогов очередного заседания ЦБ РФ

Москва. 24 июля. Динамика котировок рублевых корпоблигаций в пятницу будет зависеть от итогов очередного заседания ЦБ РФ, а также заявлений регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России 24 июля возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 14,25% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Они полагают, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

В июне ЦБ вопреки консенсусу снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), в то время как рынок ждал ее снижения на 50 базисных пунктов - до 14% годовых. Сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики остался умеренно мягким: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Вечером в четверг стало известно, что Евросоюз произвел самое масштабное в количественном выражении обновление финансового сегмента российского санкционного списка. В рамках 21-го пакета в него были включены как системообразующие игроки - несколько крупных банков (в том числе Россельхозбанк (OKPO code: 52750822), "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF), МТС-банк (MOEX: MBNK), "Уралсиб" (MOEX: USBN), банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB)) и "Московская биржа" (MOEX: MOEX), так и десятки небольших кредитных организаций.

Санкции также были введены против трех НПЗ в России, крупного НПЗ в Белоруссии, а также против компании, созданной для продажи белорусских нефтепродуктов на территории России (названия НПЗ в документе ЕС не приводятся). Из крупных компаний новые санкции ЕС затронули "Интер РАО" (MOEX: IRAO), АФК "Система" (MOEX: AFKS), также в список включены золотодобытчики (среди них Nordgold (MOEX: NORD), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD