Курс рубля может уйти к нижней границе диапазона 11,3-11,8 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться к нижней границе диапазона 11,3-11,8 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Национальная валюта может попытаться перейти к укреплению в пятницу. Рубль продолжит получать поддержку со стороны высоких цен на нефть и роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, а дополнительным фактором может выступить решение регулятора по ключевой ставке - мы ожидаем ее сохранения на текущем уровне при отсутствии направленного сигнала относительно дальнейших решений в рамках денежно-кредитной политики, - пишет эксперт в комментарии. - Это может привести к отступлению юаня к нижней границе диапазона 11,3-11,8 руб. за юань, а доллар может уйти ниже 77 руб./$1".

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