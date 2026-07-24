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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Курс рубля может уйти к нижней границе диапазона 11,3-11,8 руб./юань - ПСБ
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24 июля 2026 года 09:42

Курс рубля может уйти к нижней границе диапазона 11,3-11,8 руб./юань - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может сместиться к нижней границе диапазона 11,3-11,8 руб. за юань на торгах в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Национальная валюта может попытаться перейти к укреплению в пятницу. Рубль продолжит получать поддержку со стороны высоких цен на нефть и роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, а дополнительным фактором может выступить решение регулятора по ключевой ставке - мы ожидаем ее сохранения на текущем уровне при отсутствии направленного сигнала относительно дальнейших решений в рамках денежно-кредитной политики, - пишет эксперт в комментарии. - Это может привести к отступлению юаня к нижней границе диапазона 11,3-11,8 руб. за юань, а доллар может уйти ниже 77 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ