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24 июля 2026 года 09:22

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться у 2140п в первой половине торгов пятницы - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться вблизи отметки 2140 пунктов в первой половине торговой сессии в пятницу, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Значительный рост нефтяных котировок вернул на рынок "аппетит" к риску, и индекс Мосбиржи прибавил 0,2% в четверг, закрывшись на отметке 2140,42 пункта, констатируют эксперты.

Индекс РТС поднялся на 0,29%, до 860 пунктов.

Важной новостью для рынка, отмечают в инвесткомпании, стало сообщение о том, что Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, расширив ограничения на металлургию, золото и "одну из важнейших алмазодобывающих компаний".

Главным событием пятницы станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП). Решение по ключевой ставке будет опубликовано в 13:30 МСК, а в 15:00 МСК состоится пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

"Мы ожидаем, что регулятор сохранит ставку на уровне 14,25% годовых. Резкий рост инфляционных ожиданий населения и сохраняющееся давление со стороны топливного рынка снижают пространство для смягчения ДКП, - говорится в комментарии аналитиков. - Особое внимание инвесторов будет приковано к риторике регулятора. До оглашения вердикта индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидироваться вблизи отметки 2140 пунктов, однако во время пресс-конференции ожидается повышенная волатильность".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ