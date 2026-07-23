Рынок акций РФ в четверг превысил 2140п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"

Москва. 23 июля. Российский рынок акций в четверг консолидировался при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных факторов: раллировавшая нефть (фьючерс на Brent протестировал $100 за баррель) из-за эскалации на Ближнем Востоке компенсировала негатив от новых антироссийских санкций Евросоюза, нейтральные итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, на которую инвесторы возлагали надежды в плане возвращения к переговорному треку по украинскому урегулированию, а также ожидания паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. Индекс МосБиржи смог превысить 2140 пунктов за счет роста нефтяных бумаг.