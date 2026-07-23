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23 июля 2026 года 19:39
Рынок акций РФ в четверг превысил 2140п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 23 июля. Российский рынок акций в четверг консолидировался при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных факторов: раллировавшая нефть (фьючерс на Brent протестировал $100 за баррель) из-за эскалации на Ближнем Востоке компенсировала негатив от новых антироссийских санкций Евросоюза, нейтральные итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, на которую инвесторы возлагали надежды в плане возвращения к переговорному треку по украинскому урегулированию, а также ожидания паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. Индекс МосБиржи смог превысить 2140 пунктов за счет роста нефтяных бумаг.
По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2144,97 пункта (+0,4%), индекс РТС - 861,82 пункта (+0,5%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,8%), но подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,4%), ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (-4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,5%).
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июля, составил 78,4049 руб. (-7,07 копейки).
Подорожали также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,6%)