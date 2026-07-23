.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в четверг превысил 2140п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Рейтинг российских банков за июнь
В июне 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял ПСБ, по охвату...
 
Золотодобытчиков ждет замедление роста выручки
Темпы роста выручки и EBITDA российских золотодобытчиков замедлятся в 2026 году, прогнозируют аналитики "Эксперт РА". По их мнению, сдерживающим фактором может стать ограниченная перспектива роста цен на золото, пишет "Коммерсант". Медианный рост...
 
Получение единого пособия на детей упростят
России самая востребованная мера поддержки малоимущих семей — единое ежемесячное пособие. Его могут получать родители детей до 17 лет, а также женщины, вставшие на учет по беременности до 12-й недели. В 1-м квартале 2026 года выплату получали почти...
 
23 июля 2026 года 19:39

Рынок акций РФ в четверг превысил 2140п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"

Москва. 23 июля. Российский рынок акций в четверг консолидировался при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных факторов: раллировавшая нефть (фьючерс на Brent протестировал $100 за баррель) из-за эскалации на Ближнем Востоке компенсировала негатив от новых антироссийских санкций Евросоюза, нейтральные итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, на которую инвесторы возлагали надежды в плане возвращения к переговорному треку по украинскому урегулированию, а также ожидания паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. Индекс МосБиржи смог превысить 2140 пунктов за счет роста нефтяных бумаг.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2144,97 пункта (+0,4%), индекс РТС - 861,82 пункта (+0,5%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,8%), но подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,4%), ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (-4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июля, составил 78,4049 руб. (-7,07 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,6%)