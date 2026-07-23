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23 июля 2026 года 19:35

Рубль слегка снизился к доллару и юаню в четверг, несмотря на растущую нефть

Москва. 23 июля. Китайский юань слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Курс рубля немного снизился после двух дней укрепления, несмотря на растущую нефть и приближающийся налоговый период; в целом динамика нацвалюты в последние дни не выходит за рамки относительно узкого ценового диапазона.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 11,573 рубля, что на 2,85 копейки (на 0,25%) выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,19% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,54 руб./$1; вместе с тем контракт EURRUBF подешевел на 0,09%, до 89,39 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара США с 24 июля на 7,07 копейки, до 78,4049 руб./$1, и опустил курс евро на 15,91 копейки, до 89,4443 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,5826 руб./юань, что 0,44 копейки выше курса четверга.

Подъем мировых цен на нефть усилился вечером в четверг, причем Brent превысила психологически важную отметку $100 за баррель впервые с конца мая. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подскочили на 6,33%, до $100,02 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже повысились в цене к этому времени на 5,64%, до $91,73 за баррель.

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