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23 июля 2026 года 19:01
Краткосрочных драйверов для опережения рынка у акций ММК пока недостаточно - ПСБ
Краткосрочных драйверов для опережения рынка у акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) пока недостаточно, считает эксперт ПСБ Екатерина Крылова. "Отчет ММК за 2К2026 года по МСФО показывает, что компания заметно улучшила свои результаты по сравнению с провальным 1 кварталом, - пишет стратег в комментарии. - Крепкая чистая денежная позиция ММК защищает бизнес от деструктивного влияния высоких процентных ставок, а оптимистичные прогнозы менеджмента на 3К2026 обещают сохранение высокой загрузки мощностей премиальным прокатом". Однако из-за слабого старта года говорить о возобновлении дивидендных выплат, на взгляд Крыловой, преждевременно. Рынок стали в России все еще находится под давлением жесткой ДКП, охлаждающей спрос в строительстве, поэтому устойчивый долгосрочный тренд на повышение котировок сформируется только после сигналов о развороте процентных ставок и явном восстановлении внутренних цен на сталь. По мнению аналитика, бумага подходит для долгосрочных инвесторов, но краткосрочных драйверов для опережения рынка у нее пока недостаточно. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА