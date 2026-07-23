"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CGI

"Финам" начинает покрытие канадского рынка акций с бумаг CGI и присваивает им рейтинг "покупать" с целевой ценой CAD 124,14 на следующие 12 месяцев, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Потенциал роста относительно текущей цены составляет 33,63%.

"Мы начинаем покрытие канадского рынка с акций CGI - одной из наиболее интересных бумаг местного технологического сектора, - пишет эксперт. - Главная инвестиционная идея CGI связана со стратегией Build and Buy, развитием ИИ-решений и модернизацией корпоративных систем. Портфель заказов в CAD 31,5 млрд, или около 1,9 от годовой выручки, обеспечивает высокую предсказуемость будущих доходов".

За последние 12 месяцев котировки компании снизились заметно сильнее канадского фондового индекса, несмотря на устойчивые финансовые показатели, высокую маржинальность, значительный портфель долгосрочных заказов и стабильный денежный поток, указывает Лозовой. На его взгляд, текущее снижение выглядит чрезмерным, поэтому ожидается постепенное возвращение бумаг CGI к справедливой стоимости.

CGI - одна из крупнейших канадских компаний в сфере информационных технологий и консалтинга. Занимается цифровой трансформацией, системной интеграцией, модернизацией программного обеспечения, управлением ИТ-инфраструктурой, облачными решениями, кибербезопасностью и автоматизацией бизнес-процессов.

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