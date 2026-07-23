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23 июля 2026 года 18:02

Возобновление цикла снижения ставки ЦБ РФ вероятно в 4К26 - "БКС МИ"

Возобновление цикла снижения ключевой ставки Банка России вероятно в четвертом квартале текущего года, считают эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ" Илья Федоров.

"Рост цен на топливо поставил снижение ключевой ставки на паузу. Инфляционные ожидания населения на год вперед резко выросли, а недельные оценки инфляции смещаются ближе к 5%, - пишет экономист в комментарии. - Базовый сценарий на ближайшие заседания - сохранение текущего уровня в 14,25% годовых и жесткая риторика ЦБ. Пауза необходима, чтобы ЦБ оценил глубину и длительность топливного кризиса, а также его вторичные эффекты для цен и инфляционных ожиданий. Ожидаем возобновления цикла снижения ставки в 4К26: до 13,75% годовых к концу 2026 года и до 11,5% к концу 2027 года".

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ