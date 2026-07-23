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Главная / Мнения аналитиков / Акции ДОМ.РФ и Сбербанка привлекательны для долгосрочных покупок - Газпромбанк
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23 июля 2026 года 17:33
Акции ДОМ.РФ и Сбербанка привлекательны для долгосрочных покупок - Газпромбанк
Акции "ДОМ.РФ" и Сбербанка привлекательны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики Газпромбанка. Банк России опубликовал обзор о развитии банковского сектора в июне 2026 года. Исходя из него, банковский сектор в июне снизил чистую прибыль к аналогичному месяцу прошлого года, но при этом увеличил размер кредитного портфеля и улучшил показатель достаточности капитала, отмечают эксперты. Учитывая прогноз аналитиков Газпромбанка по сохранению ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 24 июля на уровне 14,25% годовых, а также текущую оценку компаний, они выделяют в секторе акции "ДОМ.РФ" и Сбербанка и считают их привлекательными для долгосрочных инвесторов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА