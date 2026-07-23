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23 июля 2026 года 15:50

Рубль днем слегка снижается в основных валютных парах, несмотря на растущую нефть

Москва. 23 июля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Курс рубля немного снижается после двух дней укрепления, несмотря на растущую нефть и приближающийся налоговый период; в целом динамика нацвалюты в последние дни не выходит за рамки относительно узкого ценового диапазона.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 11,5765 рубля, что на 3,2 копейки (на 0,28%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом осталась на 0,17 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос в цене на 0,14% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,5 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,01%, до 89,48 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть продолжают активно расти в четверг днем на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Brent торгуется выше $98 за баррель. Американские вооруженные силы завершили 12-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в свою очередь заявил об ударе беспилотниками по авиабазе ВС США "Али аль-Салем" и лагерю "Аль-Адаири" в Кувейте. В ночь на четверг в генеральном штабе армии Кувейта сообщали, что силы противовоздушной обороны отражают атаки иранских беспилотников.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $98,64 за баррель, что на 4,86% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 4,5%, до $90,74 за баррель.

Помимо возобновления проблем с проходом судов через Ормузский пролив новый фронт открыли йеменские хуситы, которые начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море, утверждая, что суда нарушили морскую блокаду.

"В ближайшее время цены на нефть, вероятно, останутся высокими, поскольку рынок учитывает тревожную вероятность перебоев в поставках через второй стратегически важный морской коридор", - отмечает аналитик Pepperstone Ахмад Ассири.

Совет директоров Банка России 24 июля возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 14,25% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Они полагают, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

В июне ЦБ вопреки консенсусу снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), в то время как рынок ждал сокращения на 50 базисных пунктов - до 14% годовых. Сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики остался умеренно мягким: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, сообщил в среду вечером Росстат. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, но его темпы несколько замедлились - на 1,66% и 1,87% соответственно (неделей ранее - 2,25% и 3,18%). Из данных за 20 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля ускорилась до 5,84% с 5,62% на 13 июля (на конец июня составляла 6,02%, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Марко Рубио 23 июля провели в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН подробный обмен мнениями, информирует российское внешнеполитическое ведомство. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

"При обсуждении украинской проблематики С.В.Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение"", - отметили на Смоленской площади. Сообщается, что Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов Путина и Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие.

"В среду рубль продолжал тяготеть к некоторому укреплению. Поддержку российской валюте оказывали не только растущие цены на нефть, но и новости о встрече глав внешнеполитических ведомств США и РФ. Сегодня курс CNYRUB находится у отметки 11,57 руб./юань. Пока для курса сохраняет свою актуальность диапазон в 11,5-11,6 руб./юань, а дальнейшую динамику рублю зададут итоги завтрашнего заседания Банка России", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В среду рубль продолжил восстанавливаться. Во второй половине недели видим возможности для дальнейшего укрепления нацвалюты. Способствовать этому будут динамика цен на нефть, рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (отчисления со стороны крупных нефтегазовых компаний, по нашим оценкам, вырастут относительно июня в 1,6 раза за счет выплаты квартального НДД, что увеличит их потребность в рублевой ликвидности), а также результаты заседания ЦБ РФ, на котором мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне 14,25% годовых", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Данные факторы, на взгляд Зварича, могут способствовать отступлению пары юань/рубль в середину диапазона 11-11,5 руб., а доллар при этом может прийти в район 76 руб. к пятничному закрытию.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте вновь умеренно снизились, в то время как ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 июля снизилась на 35 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, опустившись до 14,22% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц увеличилась всего на 1 базисный пункт по отношению к 22 июля и в четверг составила 14,48% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца не изменилась за день, составив 23 июля 14,48% годовых, а срочная версия ставки на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт - до 15,20% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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