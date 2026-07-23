.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Freedom Global повысил прогнозную цену акций Abbott до $125
.
23 июля 2026 года 16:00
Freedom Global повысил прогнозную цену акций Abbott до $125
Freedom Global повысил прогнозную стоимость акций Abbott Laboratories со $120 до $125 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Результаты эмитента за второй квартал превзошли ожидания, экспертов. Основными позитивными сюрпризами относительно их прогноза стали сегменты Diagnostics и Nutrition. В то же время сегменты Medical Devices и Established Pharmaceuticals (EPD) вновь подтвердили статус основных драйверов роста выручки, сохранив устойчивую динамику. "Мы считаем, что компания входит во второе полугодие с сильным импульсом. Ожидаем ускорения роста во всех ключевых сегментах бизнеса, чему будут способствовать дальнейшая интеграция Exact Sciences, восстановление Nutrition и запуск новых продуктов в Medical Devices. На фоне более сильных операционных результатов и повышения компанией прогноза по EPS повышаем целевую цену акций со $120 до $125 и подтверждаем рекомендацию "покупать", - говорится в обзоре инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ABBOTT/LABORATORIES-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
23 июля 2026 года 17:02
Котировки акций Tesla пока могут остаться под давлением, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг эмитента снижается на премаркете на 5,8% после выхода отчетности за 2К26. "Успехи в автомобильном бизнесе пока не компенсируют неопределенность в плане сроков окупаемости новых... читать дальше
.23 июля 2026 года 16:30
"Велес Капитал" повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка до 406 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Жителева. Эмитент получил в 2025 году рекордную чистую прибыль в размере 1,7 трлн руб., показав рост на 8% на фоне... читать дальше
.23 июля 2026 года 15:50
Москва. 23 июля. Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Курс рубля немного снижается после двух дней укрепления, несмотря на растущую нефть и приближающийся налоговый период; в целом динамика нацвалюты в последние дни не выходит за рамки относительно узкого ценового диапазона. читать дальше
.23 июля 2026 года 15:30
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) пока остаются фаворитами среди российских сталелитейных компаний, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Сергея Кривохижина. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за второй квартал... читать дальше
.23 июля 2026 года 14:59
Сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 14,25% годовых по итогам июльского заседания является наиболее вероятным вариантом, считают аналитики Газпромбанка Павел Бирюков и Дарья Соловьева. Регулятор опубликовал оценки инфляционных ожиданий (ИО) населения за июль: показатель обновил... читать дальше
.23 июля 2026 года 14:22
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), говорится в обзоре аналитика Марины Кузнецовой. Эмитент представил финансовые результаты за II квартал 2026 года по МСФО. "Отчетность лучше наших ожиданий. Рост квартальных... читать дальше
.23 июля 2026 года 13:51
Вероятна пауза в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 июля 2026 года, и жесткий сигнал, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал". Инфляция за неделю с 14 по 20 июля составила 0,17% против 0,17% неделей ранее, констатируют эксперты. Годовая... читать дальше
.23 июля 2026 года 13:22
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $352,41 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент представил сильный отчет за 2К26 с точки зрения основных операционных... читать дальше
.23 июля 2026 года 12:52
Ожидается дальнейшее улучшение финпоказателей ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в 3К26 на фоне роста цен на сталь, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "ММК" представил финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за первое... читать дальше
.23 июля 2026 года 12:22
ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% на заседании в пятницу, полагает аналитик ПСБ Денис Попов. "За неделю рост цен не изменился (0,17%), - отмечает эксперт в комментарии. - Среднесуточная инфляция постепенно снижается, но остается существенно выше уровней годичной давности. Если... читать дальше
.23 июля 2026 года 11:47
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО АФК "Система" с прогнозной ценой 10,04 руб. за штуку и потенциалом роста 13%, сообщается в комментарии аналитиков. "С начала мая акции АФК "Система" подешевели на 23%. За тот же период индекс Мосбиржи снизился на 20%.... читать дальше
.23 июля 2026 года 11:21
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в пятницу, 24 июля, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Росстат сообщил в среду вечером о сохранении недельной инфляции у 0,17% н/н. В годовом выражении рост цен в стране, по нашим оценкам, ускорился с 5,7% до 5,9% г/г, -... читать дальше
.23 июля 2026 года 10:48
Рынок акций ждет сигнала от ЦБ, рост остается неустойчивым, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова. "Российский рынок акций перестал падать, но говорить о развороте рано, - отмечает эксперт. - Индекс Мосбиржи отскочил от минимумов ниже 1900 пунктов и закрепился... читать дальше
.23 июля 2026 года 10:19
Текущее восстановление рынка акций неустойчиво, риски возвращения котировок к минимумам года сохраняются, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. "В среду российский фондовый рынок продолжил волну восстановления, поддерживаемый покупками в "весовых"... читать дальше
.23 июля 2026 года 09:59
Инфляция стабилизировалась, что позволяет рассчитывать на консолидацию ОФЗ вблизи текущих уровней, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI в среду остался в диапазоне 112-113 пунктов, отскочив в начале недели от локальных минимумов, -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.