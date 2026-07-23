Freedom Global повысил прогнозную цену акций Abbott до $125

Freedom Global повысил прогнозную стоимость акций Abbott Laboratories со $120 до $125 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Результаты эмитента за второй квартал превзошли ожидания, экспертов. Основными позитивными сюрпризами относительно их прогноза стали сегменты Diagnostics и Nutrition. В то же время сегменты Medical Devices и Established Pharmaceuticals (EPD) вновь подтвердили статус основных драйверов роста выручки, сохранив устойчивую динамику.

"Мы считаем, что компания входит во второе полугодие с сильным импульсом. Ожидаем ускорения роста во всех ключевых сегментах бизнеса, чему будут способствовать дальнейшая интеграция Exact Sciences, восстановление Nutrition и запуск новых продуктов в Medical Devices. На фоне более сильных операционных результатов и повышения компанией прогноза по EPS повышаем целевую цену акций со $120 до $125 и подтверждаем рекомендацию "покупать", - говорится в обзоре инвесткомпании.

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