Акции ММК пока остаются фаворитами среди сталелитейных компаний РФ - инвестбанк "Синара"

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) пока остаются фаворитами среди российских сталелитейных компаний, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Сергея Кривохижина.

Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за второй квартал текущего года.

ММК ожидает в 3К26 "сохранения уверенного спроса на внутреннем рынке, который обеспечит высокую загрузку производственных мощностей с высокой долей премиальной продукции в портфеле продаж".

"Компания не объявила решение по дивидендам, однако мы не ожидаем их, несмотря на сильные результаты. Оцениваем отчетность как позитивную, ММК остается нашим фаворитом среди сталелитейных компаний в текущей фазе цикла", - пишет эксперт инвестбанка.

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