Сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 14,25% в июле - наиболее вероятный вариант - Газпромбанк

Сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 14,25% годовых по итогам июльского заседания является наиболее вероятным вариантом, считают аналитики Газпромбанка Павел Бирюков и Дарья Соловьева.

Регулятор опубликовал оценки инфляционных ожиданий (ИО) населения за июль: показатель обновил максимум с марта 2022 года как по уровню, так и по ежемесячному изменению и составил 14,7% (+2,3 п.п. м/м).

"Мы сохраняем свой прогноз: на ближайшем заседании основным вариантом для ЦБ будет сохранение ключевой ставки на уровне 14,25% годовых", - говорится в комментарии экспертов.

Дальнейшая динамика ИО, вероятно, будет зависеть от скорости восстановления предложения товаров, полагают они. Эта закономерность, наряду с тем, как долго будет сохраняться негативный взгляд бизнеса на будущую динамику спроса и, как следствие, ограничиваться трансляция издержек предприятий в их отпускные цены, определит дальнейшую траекторию ключевой ставки на осенних заседаниях Банка России, считают аналитики Газпромбанка.

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