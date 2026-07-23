"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку акций ММК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), говорится в обзоре аналитика Марины Кузнецовой.

Эмитент представил финансовые результаты за II квартал 2026 года по МСФО.

"Отчетность лучше наших ожиданий. Рост квартальных данных подчеркивает сезонность бизнеса. По нашей оценке, по итогам года спрос на сталь снизится на 6-7%. Компания отмечает, что в III квартале ожидается уверенный спрос на внутреннем рынке, который позволит обеспечить загрузку производственных мощностей, - пишет эксперт. - Сохраняем "позитивный" взгляд на акции ММК. На данный момент мультипликатор Р/Е торгуется на уровне 7х против исторических 6,3х. Ожидаем, что с постепенным снижением ключевой ставки ЦБ РФ строительный сектор будет постепенно восстанавливаться, что приведет к росту спроса на сталь и развитию отрасли".

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