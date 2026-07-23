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23 июля 2026 года 13:51

Вероятна пауза в снижении ставки ЦБ РФ в июле - "Вектор Капитал"

Вероятна пауза в снижении ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 июля 2026 года, и жесткий сигнал, считают аналитики инвестиционной компании "Вектор Капитал".

Инфляция за неделю с 14 по 20 июля составила 0,17% против 0,17% неделей ранее, констатируют эксперты.

Годовая инфляция, таким образом, выросла с 5,62 до 5,82%. За первые 20 дней июля инфляция сложилась вблизи 0,6%, что дает цифру по всему месяцу около 0,8-0,9% при сохранении текущих темпов, а в пересчете на год - около 12,13%, что больше, чем было по итогам июня.

Но в базовой инфляции все нормально, отмечают в инвесткомпании. Услуги за неделю подорожали умеренно - лишь на 0,06%, продовольственные товары - на 0,11%, а непродовольственные без бензина - на 0,13%.

То есть, обращают внимание аналитики "Вектор Капитала", если отойти от ситуации с топливным кризисом, то инфляция выглядит вполне нормально.

"Но спрогнозировать, когда топливный кризис закончится, едва ли возможно, поэтому торопиться ЦБ не будет. Поэтому в пятницу, 24 июля, мы ждем от регулятора паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики и жесткий сигнал", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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