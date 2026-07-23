Ожидается дальнейшее улучшение финпоказателей ММК в 3К26 - "Цифра брокер"

Ожидается дальнейшее улучшение финпоказателей ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в 3К26 на фоне роста цен на сталь, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"ММК" представил финансовые результаты по МСФО и операционные результаты за первое полугодие 2026 года, которые аналитики оценили нейтрально.

"Несмотря на стабильные операционные показатели, финансовые результаты "ММК" отражают сохраняющуюся слабость рынка стали, - пишут они. - Давление на прибыль продолжают оказывать низкие цены реализации и высокая себестоимость, из-за чего компания впервые за долгое время зафиксировала чистый убыток. Однако результаты II квартала оказались лучше ожиданий и выглядят сильнее, чем конкурентов, чему способствовали более низкая база прошлого года и снижение сырьевых издержек".

Компания сохранила отрицательный чистый долг и вернулась к положительному свободному денежному потоку, однако рассчитывать на возобновление дивидендных выплат, на взгляд экспертов, пока преждевременно.

При этом в третьем квартале стратеги "Цифра брокер" ожидают дальнейшего улучшения финансовых показателей на фоне роста цен на сталь.

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