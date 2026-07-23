ЦБ РФ сохранит ставку на уровне 14,25% на заседании в пятницу - ПСБ

ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% на заседании в пятницу, полагает аналитик ПСБ Денис Попов.

"За неделю рост цен не изменился (0,17%), - отмечает эксперт в комментарии. - Среднесуточная инфляция постепенно снижается, но остается существенно выше уровней годичной давности. Если тенденция продолжится, годовой уровень инфляции перейдет к снижению, и по итогам месяца усиления инфляции может не произойти (на конец июня было 6% г/г)".

Стабилизация ценовой динамики - это сигнал о некотором истощении инфляционного импульса, полагает Попов. Это, на его взгляд, безусловно важный факт для регулятора перед завтрашним решением по ключевой ставке, который позволяет не реагировать ужесточением политики на существенное усиление проинфляционных рисков, рассчитывая на сохраняющийся запас жесткости ДКП.

"Ждем от ЦБ в пятницу сохранения ставки на уровне 14,25% при отсутствии направленного сигнала о перспективах ДКП. Кроме того, регулятор представит обновленный прогноз, где, вероятно, отразит более скромные оценки экономической динамики, повысит прогноз инфляции и траектории ключевой ставки на среднесрочную перспективу", - прогнозирует стратег ПСБ.

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