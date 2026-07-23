"АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций АФК Система

Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО АФК "Система" с прогнозной ценой 10,04 руб. за штуку и потенциалом роста 13%, сообщается в комментарии аналитиков.

"С начала мая акции АФК "Система" подешевели на 23%. За тот же период индекс Мосбиржи снизился на 20%. АФК "Система" показала сильный рост OIBDA в I квартале, однако высокая долговая нагрузка продолжает оказывать давление на финансовый результат группы, - пишут эксперты. - Наиболее уверенную динамику продемонстрировали телекоммуникационный и медицинский бизнес, тогда как результаты "Сегежи" и девелоперских активов остаются сдерживающим фактором. Мы позитивно оцениваем выход компании из капитала ГК "Элемент" и планы IPO "Медси" и Cosmos Hotel Group, однако сохраняем осторожный взгляд на бумаги".

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