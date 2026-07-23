ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне в пятницу, 24 июля - банк "Санкт-Петербург"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в пятницу, 24 июля, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Росстат сообщил в среду вечером о сохранении недельной инфляции у 0,17% н/н. В годовом выражении рост цен в стране, по нашим оценкам, ускорился с 5,7% до 5,9% г/г, - отмечают эксперты в обзоре. - В целом рост цен в РФ за исключением топлива усиливается. Пока нельзя сказать, что наблюдается полноценная спираль закладывания издержек (опросы показали, что они рекордные с марта 2022 года) в общий рост цен, но сигналы в эту сторону есть. Это Банк России будет воспринимать в пользу того, чтобы в пятницу сделать паузу и подождать дальнейшего развития ситуации".

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