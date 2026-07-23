Рынок акций ждет сигнала от ЦБ, рост остается неустойчивым - "Финам"

Рынок акций ждет сигнала от ЦБ, рост остается неустойчивым, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова.

"Российский рынок акций перестал падать, но говорить о развороте рано, - отмечает эксперт. - Индекс Мосбиржи отскочил от минимумов ниже 1900 пунктов и закрепился выше 2100, однако этот рост пока выглядит скорее техническим, чем фундаментальным. Главный тест - заседание Банка России в пятницу. Консенсус рынка предполагает сохранение ставки на уровне 14,25%, но свежая статистика делает даже этот сценарий не таким очевидным".

Прогноз аналитика на день остается осторожным. По его мнению, индекс Мосбиржи может попытаться удержаться выше 2100 пунктов, но любое разочарование в риторике ЦБ или ухудшение геополитического фона быстро вернет давление на акции и облигации.

"Рынок уже пережил сильный отскок от минимумов, и теперь ему нужен не только дорогая нефть, но и ясный сигнал от Банка России, что ставка действительно начала устойчиво снижаться. Пока такого сигнала нет, рост остается хрупким", - указывает Кабаков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.