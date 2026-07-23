Текущее восстановление рынка акций неустойчиво - ПСБ

Текущее восстановление рынка акций неустойчиво, риски возвращения котировок к минимумам года сохраняются, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"В среду российский фондовый рынок продолжил волну восстановления, поддерживаемый покупками в "весовых" бумагах нефтегазового сектора, проходящих на росте рынка энергоносителей, и некоторым улучшением ожиданий по геополитике. Индекс Мосбиржи смог преодолеть отметку 2120 пунктов, которая теперь перешла в разряд поддержек, - отмечает эксперт в комментарии. - В случае удержания позиций выше данной отметки будет создан фундамент для продолжения восстановления, следующей целью которого может выступить отметка 2250 пунктов. При этом текущее восстановление мы продолжаем оценивать как коррекцию к предыдущей продолжительной волне снижения и считаем неустойчивым".

По мнению Зварича, без существенных позитивных сдвигов на геополитическом треке, в ожиданиях по экономике и динамике ключевой ставки рынку акций будет сложно продемонстрировать уверенный среднесрочный рост. Также можно говорить о сохранении рисков возобновления снижения и возвращения рынка к минимумам года.

В такой ситуации открытие средне и долгосрочных позиций в акциях выглядит преждевременным, считает эксперт.

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