Вероятна консолидация ОФЗ вблизи текущих уровней - ПСБ

Инфляция стабилизировалась, что позволяет рассчитывать на консолидацию ОФЗ вблизи текущих уровней, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в среду остался в диапазоне 112-113 пунктов, отскочив в начале недели от локальных минимумов, - пишет эксперт в комментарии. - Аппетит к риску был поддержан ожиданиями итогов встречи в Маниле и отменой аукционов Минфином. Недельная инфляция стабилизировалась на отметке 0,17% на 20 июля, однако на фоне сезонной низкой базы прошлого года годовой уровень инфляции ускорился до 5,84% с 5,62% неделей ранее. Замедлился и рост цен на топливо - до 1,7%-1,9% против 2,3%-3,2%, что говорит о постепенной нормализации ситуации в данном сегменте".

В результате, рост инфляционных ожиданий, зафиксированный в июле, может быть расценен регулятором, как временный фактор, допускает Грицкевич. Это дает шанс, что ЦБ не станет давать чрезмерно жесткий сигнал и сильно ухудшать среднесрочный прогноз на заседании в пятницу, сохранив ставку без изменений. Данный сценарий, на взгляд аналитика, может позволить индексу RGBI закрепиться в широком диапазоне 112-114 пунктов.

"Однако пока уровень неопределенности в части проинфляционных рисков остается крайне высоким, что не позволяет говорить об устойчивом развороте рынка ОФЗ: по-прежнему целесообразно сохранять консервативную стратегию на долговом рынке (короткая дюрация портфеля при ограничении доли бумаг с низким рейтингом)", - делает вывод стратег банка.

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