Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики в ожидании заседания ЦБ РФ

Москва. 23 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании итогов пятничного заседания ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России 24 июля возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 14,25% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Они полагают, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

В июне ЦБ вопреки консенсусу снизил ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов (до 14,25% годовых), в то время как рынок ждал ее снижения на 50 базисных пунктов - до 14% годовых. Сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики остался умеренно мягким: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля, 0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня, сообщил в среду вечером Росстат. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, но его темпы несколько замедлились - на 1,66% и 1,87% соответственно (неделей ранее - 2,25% и 3,18%). С начала месяца рост потребительских цен к 20 июля составил 0,60%, с начала года - 4,82%. Из данных за 20 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля ускорилась до 5,84% с 5,62% на 13 июля (на конец июня составляла 6,02%, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Марко Рубио 23 июля провели в Маниле "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН обстоятельный обмен мнениями, информирует российское внешнеполитическое ведомство. "Проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне", - говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

"При обсуждении украинской проблематики С.В.Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение", - отметили на Смоленской площади.

Сообщается, что Лавров "вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Президентов В.В.Путина и Д.Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду на фоне скачка цен на нефть, при этом акции большинства чипмейкеров развернулись в плюс перед публикацией отчетов их крупных клиентов. Напряженность на Ближнем Востоке стимулировала рост цен на нефть и, как следствие, усиление инфляционных опасений.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил в среду, что Тегеран примет решительные меры в случае любой агрессии в отношении Ирана. "Наша оборонительная стратегия ясна: око за око. Любая агрессия в отношении Ирана, в том числе в отношении нашей инфраструктуры, приведет к мощному и решительному ответу", - написал он в соцсети X. Тегеран также вновь подчеркнул, что контролирует Ормузский пролив, который "останется полностью закрытым, пока США продолжают свои акты агрессии в регионе".

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг, инвесторы оценивают статданные и активно покупают бумаги японских и южнокорейских компаний полупроводниковой отрасли. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,3%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi подскочило на 4,3%. Австралийский S&P/ASX 200 повышается на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть растут в четверг на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Brent торгуется выше $96 за баррель. Американские вооруженные силы завершили 12-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в свою очередь заявил об ударе беспилотниками по авиабазе ВС США "Али аль-Салем" и лагерю "Аль-Адаири" в Кувейте. В ночь на четверг в генеральном штабе армии Кувейта сообщали, что силы противовоздушной обороны отражают атаки иранских беспилотников.

Кроме того, йеменские хуситы заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море, утверждая, что суда нарушили морскую блокаду.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $96,02 за баррель, что на 2,07% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они подорожали на 3,36%, до $94,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,47%, до $88,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,95%, до $86,83 за баррель. Обе марки торгуются на максимумах за шесть недель.

"Нефтяной рынок столкнулся с редкой ситуацией, когда риски для поставок исходят одновременно от перебоев в судоходстве через Баб-эль-Мандебский пролив и Ормузский пролив", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. "Премия за геополитический риск вернулась в цены на нефть, однако для устойчивого роста рынка потребуются свидетельства продолжительных перебоев в судоходстве или существенных сбоев в поставках", - говорит она.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,528 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,873 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июля увеличился всего на 0,02% и составил 119,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 1302,74 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-03" (+0,63%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,48%) и "ГТЛК-001Р-07" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "Славнефть-001Р-03" (-0,76%), "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,74%) и "Славнефть-001Р-02" (-0,59%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Байсэл" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 14,25% годовых. Трехлетние облигации объемом 200 млн рублей были размещены в августе 2024 года. Ставка текущего квартального купона - 24,5% годовых. По выпуску 6 августа предстоит исполнение оферты. Сбор заявок на приобретение продет с 24 по 30 июля.

ОАО "РЖД" установило ставку 10-го купона облигаций серии 001P-48R со сроком обращения около трех лет (1147 дней) объемом 20 млрд рублей на уровне 16,12% годовых. Ставки 2-37-го ежемесячных купонов плавающие - с привязкой к среднему значению RUONIA, спред к RUONIA установлен в размере 1,75% годовых.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) выкупило по оферте 11 млн 728 тыс. 407 облигаций серии 002Р-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 78,189% займа. Пятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в апреле 2025 года по ставке ежемесячного купона 19,25% годовых. Ставку последующих купонов до следующей оферты в январе 2028 года компания установила на уровне 13,25% годовых.

ООО "РВК-инвест" (дочерняя компания ООО УК "Росводоканал") приняло решение 11 августа досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Десятилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в августе 2020 года по ставке полугодового купона 7,15% годовых до оферты в августе 2024 года (тогда компания приобрела 838 тыс. 953 облигации по цене 100% от номинала). Ставку 9-12-го купонов компания установила переменной, спред к ключевой ставке ЦБ составлял 2,75% годовых. Запланированную на 14 августа 2026 года оферту на приобретение компания заменила call-опционом.

Технические дефолты по выплате купонов ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) множатся: в среду вечером эмитент вновь сообщил на ленте раскрытия о неисполнении обязательств перед держателями своих облигаций. В частности, компания не выплатила в срок купоны по "зеленым" облигациям серии 01 (выпуск 4-02-80110-H) на сумму 75,6 млн рублей и серии 002Р-02 (выпуск 4-02-80110-H-001P) на 10,2 млн рублей. Еще одно объявление о техдефолте, судя по дате платежа и его размеру (41,1 млн рублей), может относиться к облигациям серии БО-001Р-09, но в сообщении о существенном факте - вероятно, ошибочно - указан номер БО-001Р-03. С начала июля "ЕвроТранс" допустил уже целую череду технических дефолтов. В качестве причины эмитент неизменно указывает временную нехватку свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки. Пока из всех техдефолтов компании удавалось выйти, расплатившись в итоге с держателями. Часть купонов выплачивалась несколькими траншами, в частности, компания на прошлой неделе перечислила крупный купонный платеж на 86,6 млн рублей по облигациям серии БО-001Р-07. Однако новую неделю "ЕвроТранс" опять начал с техдефолта - по бондам серии БО-001Р-03 на 41,9 млн рублей. Таким образом, в техдефолте сейчас купоны по облигациям "ЕвроТранса" на общую сумму почти 170 млн рублей.