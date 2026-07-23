Нефть может подорожать до $100/барр. при дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке - Freedom Global

Нефть может подорожать до $100 за баррель Brent при дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке, считает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Уже более двух недель мировые цены на нефть почти без перерыва идут вверх на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в четверг утром цена Brent преодолела отметку $96 за баррель.

На взгляд аналитика, все геополитические факторы работают в пользу роста цен на нефть в область $100 за баррель. "К вечеру 22 июля в западных СМИ появились сообщения, что США и Иран все-таки продолжают через третьи страны тайные переговоры о возобновлении мирового соглашения, ранее фактически "разорванного" Ираном, и хотя эта информация не была официально подтверждена, нефтяной рынок немного приостановил темпы роста, что говорит о прямой зависимости цен фьючерсного рынка уже не только от спроса и предложения, но и от геополитической риторики", - указывает Мильчакова.

Эксперт ожидает, что в ближайшую неделю цена Brent может колебаться в рамках $90-95 за баррель, а если эскалация конфликта продолжится, то к концу июля $100 за баррель может снова стать реальностью.

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