Рубль продолжит восстанавливать позиции в четверг - ПСБ

Рубль продолжит восстанавливать позиции в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"В среду рубль продолжил тенденцию к восстановлению. Во второй половине недели видим возможности для дальнейшего роста рубля, - пишет эксперт в комментарии. - Способствовать этому будут динамика цен на нефть, рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат (отчисления со стороны крупных нефтегазовых компаний по нашим оценкам вырастут относительно июня на в 1,6 раза за счет выплаты квартального НДД, что увеличит их потребность в рублевой ликвидности), а также результаты заседания ЦБ РФ, на котором мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне".

Данные факторы, на взгляд Зварича, могут способствовать отступлению пары юань/рубль в середину диапазона 11 - 11,5 рубля, а доллар при этом может снизится в район 76 рублей к пятничному закрытию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.