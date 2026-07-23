Уолл-стрит в среду закрылась в минусе, фондовые индексы АТР растут

Уолл-стрит в среду закрылась в минусе. Фондовые индексы Азии растут. Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется выше $96 за баррель

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду на фоне скачка цен на нефть, при этом акции большинства чипмейкеров развернулись в плюс перед публикацией отчетов их крупных клиентов.

Напряженность на Ближнем Востоке стимулировала рост цен на нефть и, как следствие, усиление инфляционных опасений.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил в среду, что Тегеран примет решительные меры в случае любой агрессии в отношении Ирана. "Наша оборонительная стратегия ясна: око за око. Любая агрессия в отношении Ирана, в том числе в отношении нашей инфраструктуры, приведет к мощному и решительному ответу", - написал он в соцсети X.

Тегеран также вновь подчеркнул, что контролирует Ормузский пролив, который "останется полностью закрытым, пока США продолжают свои акты агрессии в регионе".

Котировки Alphabet Inc. (SPB: GOOG) снизились на 1,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,3% перед публикацией их квартальных отчетов.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) увеличилась на 2,3%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 2,7%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 1,5%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 1,2%, ON Semiconductor - на 1,4%, Sandisk - на 0,6%. Micron сократил ее на 1,2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,7%.

AMD объявила о стратегическом партнерстве с Anthropic, в рамках которого инвестирует в нее $5 млрд и предоставит решения для развертывания вычислительной инфраструктуры мощностью до 2 ГВт.

Шведский финтех-стартап Klarna уменьшил рыночную стоимость на 6,2%, несмотря на сообщения о новом партнерстве с Apple Inc. (SPB: AAPL), акции которой подешевели на 0,6%.

Цена акций Super Micro выросла на 19,8%, Seagate - на 1,8%, Dell Technologies (SPB: DELL) - на 9,3%.

Бумаги AT&T Inc. (SPB: T) прибавили 3,5%. Телекоммуникационный гигант отчитался о 2%-м росте выручки во втором квартале и скорректированной прибыли выше прогнозов аналитиков.

Котировки акций GE Vernova (SPB: GEV) упали на 8,7%. Поставщик решений в сфере энергетики в минувшем квартале увеличил чистую прибыль на 32%, но показатель в расчете на акцию не оправдал ожиданий рынка.

Рыночная стоимость Philip Morris повысилась на 3,3%. Табачный концерн опубликовал сильную отчетность, но при этом в третий раз с начала года ухудшил прогноз прибыли без учета разовых факторов.

Акции автодилера Penske Automotive подскочили на 9,9%, после того как Penske Corp. и Mitsui направили предложение о выкупе оставшейся доли в компании за $3,78 млрд.

Citigroup Inc. (SPB: C) сократил капитализацию на 0,4%, несмотря на повышение дивидендов.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,01% - до 52218,58 пункта.

Значение Standard & Poor ''s 500 уменьшилось на 0,14% - до 7498,96 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,57% и закрылся на отметке 25690,90 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг, инвесторы оценивают статданные и активно покупают бумаги японских и южнокорейских компаний полупроводниковой отрасли.

Поддержку сектору оказывает неожиданное повышение годового прогноза капитальных затрат американской Alphabet до $195-205 млрд со $180-190 млрд.

Несколько сдерживает рост дальнейшее повышение цен на нефть на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Aluminum Corp. of China, дорожающие на 6,2%.

Рыночная стоимость Meituan (SPB: 3690) повышается на 5%, Sands China - на 4,6%, China Hongqiao Group Co. - на 4,5%, CITIC - на 3,8%.

Капитализация Nongfu Spring уменьшается на 5,4%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 2,7%, Sino Biopharmaceutical - на 1,9%, BeOne Medicines - на 1,3%, China Mengniu Dairy - на 1,1%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,8%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Lasertec (+5,6%).

Рыночная стоимость Sumitomo Metal Mining растет на 5,3%, Advantest и IHI Corp. - на 5,2%, Murata Manufacturing - на 4,3%.

Takashimaya сокращает капитализацию на 4,5%, J. Front Retailing - на 4,4%, Sapporo Holdings - на 3,7%, Isetan Mitsukoshi Holdings - на 3,4%, Mitsubishi Estate - на 3,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 4,3%.

Экономика Южной Кореи во втором квартале увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Котировки акций Samsung Electronics растут на 3,7%, SK Hynix - на 5,1%, Posco - на 6,6%, Korean Air Lines - на 3,6%, Hyundai Motor - на 3,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

Безработица в Австралии в июне осталась на майском уровне - 4,4%, сообщило в четверг Австралийское бюро статистики (ABS). Показатель совпал с ожиданиями рынка.

Капитализация BHP поднимается на 1,4%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цены на нефть растут в четверг на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Brent торгуется выше $96 за баррель.

Американские вооруженные силы завершили 12-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в свою очередь заявил об ударе беспилотниками по авиабазе ВС США "Али аль-Салем" и лагерю "Аль-Адаири" в Кувейте. В ночь на четверг в генеральном штабе армии Кувейта сообщали, что силы противовоздушной обороны отражают атаки иранских беспилотников.

Кроме того, йеменские хуситы заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море, утверждая, что суда нарушили морскую блокаду.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $96,11 за баррель, что на $2,04 (2,17%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они подорожали на $3,06 (3,36%), до $94,07 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,43 (1,65%), до $88,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $2,49 (2,95%), до $86,83 за баррель.

Обе марки торгуются на максимумах за шесть недель.

"Рынок столкнулся с редкой ситуацией, когда риски для поставок исходят одновременно от перебоев в судоходстве через Баб-эль-Мандебский пролив и Ормузский пролив", - отмечает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. "Премия за геополитический риск вернулась в цены на нефть, однако для устойчивого роста рынка потребуются свидетельства продолжительных перебоев в судоходстве или существенных сбоев в поставках", - говорит она.