Рынок акций РФ в среду превысил 2136п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и геополитических надежд

Москва. 22 июля. Российский рынок акций в среду вырос третьи торги подряд, поддержку покупателям оказала подорожавшая нефть и новости о запланированной встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле, что подогрело геополитические надежды на возобновление переговорного трека по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором остаются опасения паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ в июле. Индекс МосБиржи поднялся выше 2136 пунктов (уровень недельной давности).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2136,11 пункта (+2,8%), индекс РТС - 857,49 пункта (+2,9%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "Полюса" (MOEX: PLZL) (+13,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+5,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+5,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+4,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,3%), но упали бумаги МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (-5,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 июля, составил 78,4756 руб. (-7,84 копейки).

Подорожали также акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,8% и +0,4% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,5%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,1%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+0,1%).

Подешевели акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "префы" Сбербанка (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Глава МИД РФ Лавров сообщил, что 23 июля встретится с госсекретарем США Рубио в Маниле. "Встреча с Рубио уже согласована", - сказал он на пресс-конференции в Маниле. Лавров добавил, что она состоится в четверг в первой половине дня.

Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от своих предложений, сделанных в Анкоридже, отметил глава МИД России. "Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали и которые хорошо всем теперь уже известны, потому что много было комментариев", - сказал Лавров.

Рубио в среду заявил, что одной из тем его готовящейся встречи с главой МИД РФ Лавровым станет Украина. "Мы будем говорить об этом. Я думаю, что очевидно: война на Украине создала много препятствий для возможности США и РФ добиваться соглашений по другим темам", - сказал он журналистам "на полях" встречи АСЕАН.

По его словам, США желают окончания украинского кризиса, и Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в этом.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия будет представлена на высоком уровне на саммите G20 в Майами. "В любом случае наше участие в этом саммите будет на высоком уровне, будет эффективное и деятельное", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, поступало ли президенту РФ приглашение принять участие в саммите G20 в Майами.

В Кремле назвали безумием продолжение санкционных ограничений Евросоюза в отношении России и не видят предела этой политике.

"Я не думаю, что можно говорить о достижении санкционного предела, его не существует, также не существует предела у безумия", - сказал Песков в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля отметил, что "до сих пор вводимые против РФ санкции (мы считаем их абсолютно незаконными с точки зрения международного права), они косвенно били по Европе, европейским налогоплательщикам и европейскому бизнесу, нанося многомиллиардный ущерб". "А сейчас в наборе остаются только санкции, которые прямо будут бить по интересам целого ряда стран Евросоюза. И конечно, это уже гораздо больнее", - сказал Песков.

Ранее появились сообщения о том, что в ходе обсуждения нового пакета антироссийских санкций Евросоюза страны не могли прийти к общему знаменателю, в связи с чем некоторые наблюдатели пришли к выводу о пределе в новом наборе санкций.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, на рынке акций в среду продолжилось восстановление после 19 недель падения. Рынок был экстремально перепродан относительно справедливых уровней, что дало стимул к развороту. Дополнительную поддержку оказывает рост цен на нефть, которые снова превысили порог $90 за баррель Brent, а также новость о намеченной на 23 июля встрече Лаврова и Рубио.

Ожидается, что СД Банка России на заседании 24 июля сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых. При этом ЦБ, вероятно, вновь даст мягкий сигнал и допустит возможность снижения ставки уже на ближайших заседаниях. Сохранение ключевой ставки вряд ли повлияет на рынок акций. Если ставка будет снижена (не исключен прежний шаг в 0,25 п.п.), то это может стать фактором сдержанного позитива для рынка акций. Многое будет зависеть от заявлений Банка России - снижение ключевой ставки на 0,25 п.п., сопровождающееся ужесточением сигнала, может привести к снижению котировок акций, считает Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, начавшаяся с утра фиксация прибыли игроками быстро прекратилась после геополитических новостей и роста сырьевых котировок, индекс МосБиржи взмыл над 2100 пунктами. Лавров и Рубио согласовали встречу, она пройдет в четверг под занавес саммита АСЕАН в Маниле, где будут обсуждаться перспективы урегулирования украинского конфликта.

Рост цен на нефть усилился из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке - Иран и США продолжают обмениваться военными ударами, Ормузский пролив остается закрытым. Также в цене выросли драгметаллы, что поддержало бумаги металлургов.

В четверг пройдет заседание ЕЦБ: в прошлый раз регулятор повысил ключевую ставку до 2,4%, а сейчас консенсус сводится к сохранению ставки без изменений. На российском рынке "ММК" опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. Надежных драйверов для полноценной смены тренда на растущий пока нет, а без их поддержки инвесторы могут вновь перейти к фиксации прибыли. Также рынок будет отыгрывать недельный отчет Росстата по инфляции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 июля - колебания в коридоре 2020-2150 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок воспрянул духом на геополитических надеждах, хотя сохраняются риски расширения энергетических санкций против РФ со стороны западных стран и, в частности, США.

Акции "Полюса" и "Селигдара" (MOEX: SELG) (+10,1%) восстанавливались вместе с ценами на золото, которые превысили $4160 за унцию. Многие акции в РФ продолжают показывать высокую волатильность, а периоды коррекционного роста сменяются резкими падениями. Индексы Мосбиржи и РТС приостановили рост у сопротивлений 2145 пунктов и 855 пунктов соответственно. Инвесторы ждут встречи Лаврова и Рубио, надеясь на прорыв в мирных переговорах по Украине. Улучшение геополитического фона может внести значительный вклад в улучшение настроений в РФ. Если же рынок не получит обнадеживающих сигналов, индикаторы вскоре могут отступить от целей краткосрочной коррекции 2190 пунктов и 890 пунктов соответственно. Одним из важных рисков для акций остается ужесточение тона ЦБ РФ на пятничном заседании, оценить вероятность чего помогут последние данные Росстата по инфляции, полагает Кожухова.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин отмечает, что фактором поддержки для рынка акций выступает дорожающая нефть, у которой есть потенциал роста выше $100 за баррель в свете продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Однако для перехода рынка акций в восходящий тренд нужно принципиальное улучшение геополитики, вслед за чем последует смягчение ДКП Банка России, полагает Зацепин.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,6-1,3%) и США (индексы к 19:00 мск прибавили 0,03-0,4%).

На нефтяном рынке вечером в среду цены скорректировались с достигнутых днем максимумов за 6 недель (Brent поднималась к $95,5 за баррель) на опасениях новых перебоев поставок топлива с Ближнего Востока из-за разрастания конфликта США-Иран.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $93,06 за баррель (+2,3% и +2% во вторник), цена сентябрьского фьючерса на WTI - $85,97 за баррель (+1,9% и +2,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,01 млн баррелей, бензина - на 765 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,25 млн баррелей и 1,54 млн баррелей соответственно, по данным Trading Economics.

США и Иран продолжают обмениваться ударами, причем американские вооруженные силы атакуют объекты в Иране уже 11 ночей подряд. Накануне ночью американские военные атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, а также крупный индустриальный центр Тебриз.

Кроме того, йеменские хуситы объявили блокаду портов Саудовской Аравии и угрожают атаковать танкеры с саудовской нефтью в Баб-эль-Мандебском проливе. Этот пролив является ключевым пунктом одного из двух главных маршрутов, по которым Саудовская Аравия экспортирует нефть в Азию; второй проходит через Ормузский пролив.

Президент США Трамп заявил в среду, что американские военные будут атаковать и уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на любую его атаку на суда в Ормузском проливе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте акции ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+25,4%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+17,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+14,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+13,7%), "Селигдара" (+10,1%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+10%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+8,6%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (+8,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+7,2%).

Подешевели акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-12,4%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-6%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-5,9%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-5,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 108,74 млрд рублей (из них 12,99 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 11,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,66 млрд рублей на акции "Газпрома").