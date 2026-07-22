Динамика инфляционных ожиданий способствует ужесточению ДКП - Freedom Global

Динамика инфляционных ожиданий способствует ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой.

По данным Банка России, инфляционные ожидания населения на горизонте года за июль выросли с 12,4% до 14,7%, отмечает эксперт. Это стало следствием ускорения роста цен в последние полтора месяца под влиянием топливного кризиса, начавшегося в июне ослабления рубля, а также повышения тарифов и цен на услуги связи. Субъективная оценка инфляции с 14,2% в июне поднялась до 15,1% в июле.

"С учетом этой статистики Банк России 24 июля, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых, а в сопроводительных комментариях даст более жесткий сигнал рынку относительно будущей денежно-кредитной политики, - полагает Мильчакова. - В этом контексте повышение ключевой ставки, хотя и маловероятно, но, по нашему мнению, тоже не исключено".

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