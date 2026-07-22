"Финам" рекомендует "покупать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF с прогнозной стоимостью $170,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 62,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"За последний месяц паи фонда снизились на 17% на фоне коррекции ранее выросших акций атомной отрасли, - отмечает эксперт. - После коррекции VanEck Uranium and Nuclear ETF выглядит привлекательным для покупки. Росту фонда способствует усиление государственной поддержки атомной энергетики в США, развитие производства низкообогащенного урана (HALEU) для реакторов нового поколения, а также заключение долгосрочных соглашений между операторами АЭС и крупными компаниями на поставку электроэнергии".

Дополнительным позитивным фактором, на взгляд аналитика, остается растущий спрос на электроэнергию со стороны дата-центров, который помогает развитию атомной энергетики и поддерживает рынок урана.

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) - биржевой фонд, предоставляющий возможность инвестиций в компании, работающие в сфере ядерной энергетики и добычи урана.

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