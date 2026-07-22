Индекс Мосбиржи выходит из пике - Freedom Global

Индекс Мосбиржи выходит из пике, вероятный диапазон для него на конец июля составляет 1950-2250 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой.

"Российский фондовый рынок 22 июля после довольно чувствительного утреннего падения почти на процент к середине дня резко пошел вверх, - пишет эксперт. - Индекс Московской биржи в настоящий момент растет на 2,8%, обновив локальный максимум 2137 пунктов. Эта динамика в первую очередь объясняется ростом цен на нефть и оптимистичными ожиданиями от завтрашних переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио".

Поддержку отечественным биржевым индексам, на взгляд аналитика, оказывает ралли в мировых ценах на нефть, вызванное очередной эскалацией ближневосточного конфликта.

"Кроме того, большинство российских эмитентов акций уже прошли этап дивидендных отсечек, при этом у многих эмитентов дивидендные гэпы в июле оказались закрыты, вследствие чего ниже 2000 пунктов по индексу Мосбиржи уже сформировался достаточно сильный уровень поддержки", - указывает Мильчакова.

По мнению аналитика, пока сложно говорить о развороте наверх среднесрочного тренда, так как в случае ухудшения геополитической ситуации, введения дополнительных санкционных мер или возникновения непредвиденных негативных факторов индекс, скорее, будет стагнировать на достигнутых уровнях, чем покажет существенный рост.

"Консервативным инвесторам в текущих условиях рационально держать не менее трети капитала на депозите в надежном банке, а примерно 10% портфеля выделить под инвестиции в золото, - рекомендует эксперт. - Среди безопасных финансовых инструментов заслуживают внимания ОФЗ-ПД с погашением от трех до пяти лет и доходностью примерно 14% годовых, а также валютные облигации Минфина".

При формировании портфеля акций, по мнению Мильчаковой, стоит отдавать приоритет наиболее надежным голубым фишкам с устойчивой дивидендной политикой, пусть выплаты по ним и не отличаются высокой доходностью, зато характеризуются стабильностью. К осени можно рассчитывать на получение промежуточных дивидендов.

"В числе самых перспективных сегментов - банковский сектор, где наибольший интерес представляют акции Сбербанка, "Т-Технологий", "ДОМ.РФ", - отмечает стратег инвесткомпании. - Кроме того, привлекательными выглядят крупные игроки в сфере ИТ и телекоммуникаций, включая "МТС", "Хэдхантер" и "Яндекс". Мы скорректировали прогноз по индексу Мосбиржи до конца июля до коридора в 1950-2250 пунктов".

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