.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне в июле - Альфа-банк
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июне составила 0,87% после 0,17% в мае
Рост потребительских цен в июне составил 0,87% после повышения на 0,17% в мае, на 0,14% в апреле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,02% с 5,31% месяцем ранее. Рост цен в июне оказался несколько выше прогноза аналитиков, ожидавших рост на 0,85%
 
Рейтинг российских банков за июнь
В июне 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности занял ПСБ, по охвату...
 
Инфляционные ожидания россиян в июле выросли до 14,7%
Инфляционные ожидания населения РФ в июле подскочили до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Вблизи этого уровня показатель находился в декабре 2021 года...
 
Иностранный капитал активно возвращается в Россию
В Евразийском регионе наметился явный тренд на восстановление потоков прямых иностранных инвестиций после существенного падения в 2022 году из-за санкций. Наиболее крупный приток в прошлом году зафиксирован в России, сказано в исследовании...
 
22 июля 2026 года 16:10

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на прежнем уровне в июле - Альфа-банк

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне - 14,25% - в пятницу, 24 июля, говорится в обзоре Альфа-банка.

По данным Банка России, инфляционные ожидания населения (на 12 месяцев) в июле увеличились на 2,3 п.п. до 14,7%, что является максимальным значением с марта 2022 года (тогда было зафиксировано 18,3%) после того как в прошлом месяце они снизились на 0,6 п.п. до 12,4%, отмечается в обзоре.

"На наш взгляд, увеличение инфляционных ожиданий в июле стало во многом реакцией на текущий топливный кризис, так как цены на бензин являются важным товаром-маркером для населения, - пишут экономисты Альфа-банка Наталья Орлова, Валерия Кобяк и Глеб Барабанов. - По данным Росстата, стоимость бензина в июне выросла на 6,9% м/м, что, по нашим оценкам, обеспечило около трети месячного прироста индекса потребительских цен в июне. Кроме того, на даты последнего замера инфляционных ожиданий (с 6 июля 15 июля) ситуация с бензином оставалась сложной".

При этом эксперты считают, что июльский рост инфляционных ожиданий населения не повлияет на решение по ключевой ставке на заседании в эту пятницу с точки зрения увеличения вероятности потенциального повышения, однако сделает коммуникацию ЦБ РФ более жесткой, так как его представители ранее неоднократно подчеркивали ключевую важность оценки вторичных эффектов от роста цен на топливо, в том числе на инфляционные ожидания.

"Напомним, что в эту пятницу мы ждем сохранение ключевой ставки на уровне 14,25% и ожидаем расширения прогнозного диапазона ставки на текущий год до 14-16% и повышения прогнозного диапазона ставки на 2027 год до 11-13%", - указывают аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 июля 2026 года 18:31
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций НОВАТЭКа
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций "НОВАТЭКа" и рассматривает компанию как одного из ключевых представителей сектора, который сохраняет устойчивость даже в условиях давления со стороны валютного курса, дисконтов на российскую нефть и изменений в структуре рынков сбыта, говорится...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 17:58
Динамика инфляционных ожиданий способствует ужесточению ДКП - Freedom Global
Динамика инфляционных ожиданий способствует ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой. По данным Банка России, инфляционные ожидания населения на горизонте года за июль выросли с 12,4% до 14,7%, отмечает эксперт. Это...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 17:20
"Финам" рекомендует "покупать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF
"Финам" рекомендует "покупать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF с прогнозной стоимостью $170,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 62,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "За последний месяц паи фонда снизились на 17% на фоне...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 16:44
Индекс Мосбиржи выходит из пике - Freedom Global
Индекс Мосбиржи выходит из пике, вероятный диапазон для него на конец июля составляет 1950-2250 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой. "Российский фондовый рынок 22 июля после довольно чувствительного утреннего падения почти на процент к середине дня резко...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 15:45
Рубль немного укрепляется в основных валютных парах в среду днем благодаря растущей нефти
Москва. 22 июля. Китайский юань слегка снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду; курс рубля укрепляется в основных валютных парах благодаря растущей нефти и приближающемуся налоговому периоду.    читать дальше
.
22 июля 2026 года 15:34
"Финам" подтверждает рейтинг акций Halliburton на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной стоимостью на уровне $46,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 31,9%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Отчет Halliburton за второй квартал выглядит нейтрально, - отмечает эксперт. - В ряде...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 14:54
Средняя цена месячного фьючерса на Brent в 3К26 составит $85/барр. - инвестбанк "Синара"
Средняя цена месячного фьючерса на Brent в 3К26 составит $85 за баррель, говорится в стратегии аналитиков инвестиционного банка "Синара" на 3К26. "Режим прекращения огня в зоне Персидского залива нарушен, военный конфликт возобновился, вероятность восстановления в 3К26 судоходства в Ормузском...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 14:22
Навес длинных ОФЗ не исчезнет на обозримом горизонте - Альфа-банк
Навес длинных ОФЗ не исчезнет на обозримом горизонте, говорится в стратегии Альфа-банка по долговому рынку на 3К26. "Длинные ОФЗ могут показать динамику хуже рынка даже при улучшении геополитического фона, - считают эксперты Мария Радченко и Роман Штенников. - В то время как среднесрочные ОФЗ...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 13:50
"Финам" поставил оценку акций Xylem на пересмотр
"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Xylem Inc., сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Кристины Гудым. Эмитент опубликует финансовый отчет за квартал, закончившийся в июне 2026 года, 29 июля 2026 года. Эксперт ожидает рост выручки на 1,87% (до $2,34 млрд), EBITDA -...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 13:23
Уровень ставки ЦБ РФ, вероятно, останется без изменений в июле - инвестбанк "Синара"
Ключевая ставка Банка России, вероятно, останется без изменений (на уровне 14,25% годовых) по итогам заседания в пятницу, 24 июля 2026 года, говорится в комментарии главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина. Хотя июньское ускорение инфляции было в значительной степени...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 12:59
"Финам" рекомендует "держать" акции ICBC класса H с прогнозной ценой HKD7,55
"Финам" рекомендует "держать" акции Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H с прогнозной стоимостью на уровне 7,55 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 12:37
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Селигдара до 48,7 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Селигдар" до 48,7 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Бумаги эмитента демонстрируют падение, что, на взгляд эксперта, обусловлено как...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 12:11
"Финам" рекомендует "покупать" акции iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной ценой $63
"Финам" рекомендует "покупать" акции iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $63 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24,6%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к поставщикам...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 11:44
"Велес Капитал" поставил рекомендацию для акций ММК на пересмотр
"Велес Капитал" поставил на пересмотр рекомендацию для акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), сообщается в материале ведущего аналитика Василия Данилова. 23 июля 2026 года эмитент представит результаты за второй квартал 2026 года по МСФО. "Мы ожидаем, что компания снизит...    читать дальше
.
22 июля 2026 года 11:22
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций TSMC
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью на уровне $485,9 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Несмотря на риски, связанные с возможным возобновлением эскалации на Ближнем...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.