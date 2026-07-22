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22 июля 2026 года 15:45

Рубль немного укрепляется в основных валютных парах в среду днем благодаря растущей нефти

Москва. 22 июля. Китайский юань слегка снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду; курс рубля укрепляется в основных валютных парах благодаря растущей нефти и приближающемуся налоговому периоду.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 11,578 рубля, что на 2,1 копейки (на 0,18%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 3,11 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился в цене на 0,08% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,46 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,02%, до 89,54 руб./EUR1.

Нефть активно дорожает днем в среду, причем цена Brent в ходе торгов превышала отметку в $95 за баррель впервые с начала июня. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск поднимается на 4,02%, до $94,67 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки достигали $95,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 3,8%, до $87,55 за баррель. Обе марки торгуются на максимумах за шесть недель из-за опасений новых перебоев поставок нефти с Ближнего Востока.

США и Иран продолжают обмениваться ударами, причем американские вооруженные силы атакуют объекты в Иране уже 11 ночей подряд. Накануне ночью американские военные атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, а также крупный индустриальный центр Тебриз.

В то же время йеменские хуситы объявили блокаду портов Саудовской Аравии и угрожают атаковать танкеры с саудовской нефтью в Баб-эль-Мандебском проливе. Этот пролив является ключевым пунктом одного из двух главных маршрутов, по которым Саудовская Аравия экспортирует нефть в Азию; второй проходит через Ормузский пролив. В связи с угрозами три танкера с саудовской нефтью, направлявшиеся в Индию и Китай, во вторник совершили разворот в Красном море и направились в Суэцкий канал вместо попытки пройти у берегов Йемена, сообщает Reuters.

Аргументы не снижать ключевую ставку есть, но такое решение ЦБ РФ чревато риском банкротств и остановкой уже реализуемых инвестпроектов, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "С одной стороны, мы понимаем аргументы, которыми может руководствоваться Банк России в случае, если советом директоров будет принято решение не снижать ставку. Ситуация на рынке топлива перестала ухудшаться, но ценовой шок оказался достаточно серьезным, да и на окончательную нормализацию ситуации на рынке уйдет какое-то время. Расходы федерального бюджета и величина дефицита в 2026 году будут увеличиваться, исходя из данных "Электронного бюджета". Это как раз те факторы, которые будут негативно влиять на динамику снижения ставки", - приводит его слова пресс-служба бизнес-объединения.

"С другой стороны, в рамках опросов членов РСПП мы фиксируем сжатие спроса (аналогичные оценки есть и у других деловых объединений) при сохранении значительных платежей компаний по кредитам. Так что сохранение ключевой ставки на текущем уровне может создать риски "осенних банкротств" из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике", - добавил Шохин.

Он отметил, что высокая ставка создает "значимые риски" для импортозамещающих проектов. "Сейчас они находятся в особенно уязвимом положении - высокая инвестиционная активность в предыдущие годы, в том числе за счет недешевых заемных средств, наложилась на торможение экономики. Но сегодня эти проекты сталкиваются уже не столько с проблемой финансирования закупок и пусконаладки (оборудование заказано, нередко смонтировано и запущено), сколько с отсутствием заказов на готовую продукцию", - заявил глава РСПП.

По его словам, заморозка инвестиционной активности в РФ стала уже очевидным фактом. "Текущий всплеск инвестиционных расходов, который фиксируется в статистике, в основном связан с незапланированными восстановительными работами по понятным причинам, а вовсе не оживлением экономики. Компании берут кредиты только на латание дыр, а не на развитие", - считает Шохин.

"В базовом сценарии ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% годовых на ближайшем заседании 24 июля. Риторика регулятора, вероятно, станет еще более сдержанной из-за роста неопределенности, а прогнозы по ключевой ставке и инфляции будут повышены из-за ситуации на топливном рынке и возможного уточнения параметров бюджетной политики. Таким образом, относительно высокие рублевые процентные ставки останутся фактором поддержки для позиций нацвалюты. Кроме того, позитивным фактором для рубля будет и приближающийся налоговый период июля. В течение недели курс доллара может составлять 77-80 руб., юаня - 11,3-11,8 руб.", - полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, фиксации прибыли по "длинным" позициям в китайском юане будет способствовать риск просадки во второй половине недели на фоне роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 июля. При этом объем отчислений со стороны крупных нефтегазовых компаний может вырасти в 1,6 раза относительно июня, что будет способствовать дополнительной потребности компаний в рублевой ликвидности. В сложившейся ситуации ожидаем смещения курса юаня в нижнюю часть коридора 11,3-11,8 руб. за юань. Доллар при этом может уйти ниже 78 руб./$1.

"Рубль во вторник умеренно укрепился по итогам торгов на Московской бирже. На стороне российской валюты играл рост нефтяных цен, а также фактор налогового периода (хотя многие экспортеры могут предпочесть дождаться решений ЦБ РФ по ставке до продажи основной части валютной выручки). Пока же курс рубля в паре с юанем, вероятно, продолжит колебаться в диапазоне 11,5-11,6 руб./юань", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте умеренно снизились, в то время как ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 июля снизилась на 18 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, опустившись до 14,57% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц увеличилась всего на 3 базисных пункта по отношению к 21 июля и в среду составила 14,47% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца и срочная версия на срок 6 месяцев не изменились за день, составив 22 июля 14,48% и 15,21% годовых, соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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