"Финам" подтверждает рейтинг акций Halliburton на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Halliburton Co. с прогнозной стоимостью на уровне $46,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 31,9%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Отчет Halliburton за второй квартал выглядит нейтрально, - отмечает эксперт. - В ряде регионов наблюдается ускорение выручки, что пока нивелируется слабостью на Ближнем Востоке и нейтральной динамикой в Северной Америке. В то же время среднесрочный взгляд на акции остается положительным".

Текущий рост цен, а также накопленное в секторе недоинвестирование, на взгляд аналитика, могут привести к росту инвестиций в разведку и добычу на ключевом для Halliburton рынке США. При этом Halliburton локально имеет умеренную по историческим меркам оценку и выделяется неплохим для сектора уровнем выплат акционерам, подчеркивает Кауфман.

Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Ее деятельность охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти, - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

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