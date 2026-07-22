Средняя цена месячного фьючерса на Brent в 3К26 составит $85/барр. - инвестбанк "Синара"

Средняя цена месячного фьючерса на Brent в 3К26 составит $85 за баррель, говорится в стратегии аналитиков инвестиционного банка "Синара" на 3К26.

"Режим прекращения огня в зоне Персидского залива нарушен, военный конфликт возобновился, вероятность восстановления в 3К26 судоходства в Ормузском проливе упала, - отмечают эксперты. - За базовый мы принимаем сценарий ограниченного трафика в проливе при низких запасах нефти и нефтепродуктов в крупнейших странах-потребителях. В рамках этого сценария прогнозируем среднюю в 3К26 цену месячного фьючерса на Brent в районе $85 за баррель, а прогнозы по этому сорту на 2026 и 2027 годы оставляем без изменений - $80 и $75 за баррель соответственно".

Падение экспорта дизеля из РФ привело к увеличению маржи нефтепереработки. Аналитики инвестбанка предполагают, что спреды нормализуются в 4К26 по мере возвращения в строй мощностей как в России, так и на Ближнем Востоке.

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