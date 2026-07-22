Навес длинных ОФЗ не исчезнет на обозримом горизонте - Альфа-банк

Навес длинных ОФЗ не исчезнет на обозримом горизонте, говорится в стратегии Альфа-банка по долговому рынку на 3К26.

"Длинные ОФЗ могут показать динамику хуже рынка даже при улучшении геополитического фона, - считают эксперты Мария Радченко и Роман Штенников. - В то время как среднесрочные ОФЗ покажут опережающую динамику котировок из-за дефицита таких бумаг, ограниченного нового предложения от Минфина и оптимальной дюрации, обеспечивающей привлекательный рост цены при снижении доходности. При снижении ключевой ставки до уровня 12% через 12 месяцев доходность ОФЗ 26249, по нашим оценкам, может снизиться так же до 12% с текущих ~16%, что предполагает рост цены до 97,2% с текущих 83,4% и обеспечит доход размере 30% на горизонте 12 месяцев".

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