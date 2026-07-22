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22 июля 2026 года 14:22
Навес длинных ОФЗ не исчезнет на обозримом горизонте - Альфа-банк
Навес длинных ОФЗ не исчезнет на обозримом горизонте, говорится в стратегии Альфа-банка по долговому рынку на 3К26. "Длинные ОФЗ могут показать динамику хуже рынка даже при улучшении геополитического фона, - считают эксперты Мария Радченко и Роман Штенников. - В то время как среднесрочные ОФЗ покажут опережающую динамику котировок из-за дефицита таких бумаг, ограниченного нового предложения от Минфина и оптимальной дюрации, обеспечивающей привлекательный рост цены при снижении доходности. При снижении ключевой ставки до уровня 12% через 12 месяцев доходность ОФЗ 26249, по нашим оценкам, может снизиться так же до 12% с текущих ~16%, что предполагает рост цены до 97,2% с текущих 83,4% и обеспечит доход размере 30% на горизонте 12 месяцев". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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