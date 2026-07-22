"Финам" поставил оценку акций Xylem на пересмотр

"Финам" поставил на пересмотр оценку для акций Xylem Inc., сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Кристины Гудым.

Эмитент опубликует финансовый отчет за квартал, закончившийся в июне 2026 года, 29 июля 2026 года.

Эксперт ожидает рост выручки на 1,87% (до $2,34 млрд), EBITDA - до $515 млн (+2,58%), увеличение чистой прибыли на 5,61% (до $324 млн), EPS - до $1,34 (+6,4%).

Инвесторы будут ожидать от менеджмента компании комментариев о задержке в реализации государственных инфраструктурных проектов, сокращения финансирования, отмечает Гудым.

Важны будут комментарии о том, как Xylem оптимизирует расходы, будет ли подтвержден прогноз по маржинальности EBITDA в 2026 году на уровне 22,9-23,3%, а также обновленный прогноз финансовых показателей на 2027 год, обращает внимание аналитик "Финама".

"Акции компании мы отправляем на пересмотр", - пишет эксперт.

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