Уровень ставки ЦБ РФ, вероятно, останется без изменений в июле - инвестбанк "Синара"

Ключевая ставка Банка России, вероятно, останется без изменений (на уровне 14,25% годовых) по итогам заседания в пятницу, 24 июля 2026 года, говорится в комментарии главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

Хотя июньское ускорение инфляции было в значительной степени временным, ЦБ РФ, вероятно, предпочтет получить более весомые доказательства, что вторичные эффекты остаются под контролем, прежде чем возобновить цикл смягчения, указывает эксперт.

Сохранение ставки также позволит властям оценить устойчивость инфляции, связанной с подорожанием топлива, и дождаться большей ясности в отношении федерального бюджета на 2027-2029 гг., изменения в котором, как предполагается, станут ключевым фактором, определяющим среднесрочные перспективы денежно-кредитной политики.

"В целом мы считаем, что ЦБ РФ сохранит осторожную риторику, сочетая неизменную ключевую ставку с повышением прогнозируемой на среднесрочную перспективу траектории", - пишет Коныгин в материале.

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