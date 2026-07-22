Уолл-стрит закрылась в плюсе во вторник на сильных квартальных отчетах. Рынки акций Азии растут в среду, за исключением гонконгского. Нефть продолжает дорожать утром в среду, Brent повысилась до $92,4 за баррель.

Американские фондовые индексы активно выросли во вторник, инвесторы оценивали геополитические новости и корпоративные отчетности.

Ранее издание Axios сообщило, что посредники в мирных переговорах между США и Ираном передали сторонам предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

"Инвесторам приходится сопоставлять хорошие отчетности компаний с продолжающейся войной в Иране, - отметил старший рыночный стратег B. Riley Wealth Арт Хоган. - Сильным позитивным фактором станет подтверждение планов по капиталовложениям от Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и других операторов ЦОД".

Негативным фактором для рынка стала новость, что Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 50% на импорт целого ряда товаров из Канады. Президент назвал такое решение "ответом на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции".

Тем временем во вторник премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что он договорился с Трампом повысить активность переговоров в торговой сфере.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) подскочили на 7,3%. Компания, выпускающая десятки тысяч наименований различных товаров, во втором квартале увеличила чистую прибыль и выручку, а также улучшила прогноз скорректированной прибыли на текущий год.

Цена бумаг Charles Schwab Corp. опустилась на 2,5%, хотя финкомпания в минувшем квартале увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Капитализация General Motors (SPB: GM) увеличилась на 4,9%. Американский автопроизводитель сократил чистую прибыль в апреле-июне на 31,1%, несмотря на повышение выручки на 1,9%.

Американский производитель игрушек Hasbro Inc. во втором квартале повысил выручку на 16% и вернулся к чистой прибыли, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Рыночная стоимость компании выросла на 8,8%.

Акции Halliburton Co. подешевели на 5,5%, хотя американская нефтесервисная компания в минувшем квартале увеличила чистую прибыль на 13,1%, выручку - на 3,7%.

Котировки бумаг Northrop Grumman Corp. опустились на 2,2%. Американская оборонная корпорация во втором квартале 2026 года снизила чистую прибыль на 7%, несмотря на рост выручки на 5%.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) выросла на 2,5%. Компания сообщила о запуске сервиса роботакси в городах Тампа и Орландо в штате Флорида.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник повысился на 0,74% и составил 52224,64 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,89% - до 7509,2 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,29% и завершил торги на уровне 25837,13 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду в основном растут.

"Главной темой стало восстановление склонности к риску, - говорится в сообщении Commerzbank Research. - Инвесторы активно скупали акции компаний, связанных с ИИ, после недавних масштабных распродаж и в преддверии публикации отчетов ключевых технологических компаний на этой неделе".

Американские Alphabet, Tesla и IBM обнародуют отчетность за второй квартал в среду.

"Инвесторы ожидают результатов от ключевых технологических компаний, чтобы увидеть, как они справляются с ростом затрат", - отмечает аналитик Nomura Securities Маки Савада.

Значение японского Nikkei 225 к 8:36 МСК увеличилось на 0,2%.

Экспорт Японии в июне 2026 года подскочил на 19,3% относительно того же месяца прошлого года и составил 10,929 трлн иен ($67 млрд), сообщило министерство финансов. Импорт взлетел на 25,4% - до рекордных 11,336 трлн иен. В обоих случаях подъем был самым существенным с ноября 2022 года.

Дорожают бумаги представителей полупроводниковой отрасли Kioxia (+4,6%), Renesas Electronics Corp. (+4,2%), Murata Manufacturing Co. (+3,7%), Advantest (+0,8%).

Стоимость автопроизводителей Toyota, Nissan и Honda выросла на 0,1%, 1,4% и 0,5% соответственно.

Кроме того, растут котировки бумаг банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,6%), Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,2%) и Mizuho Financial Group (+3%).

Наиболее существенное снижение показывают акции косметической компании Shiseido и ритейлера J.Front Retailing, подешевевшие на 5,5% и 5% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК поднялся на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%.

Самое значительное падение котировок в Гонконге демонстрируют акции разработчика видеоигры Netease Inc. (SPB: NTES) - на 7,3%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 6,3%, оператора популярного сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology - на 5,4%.

Цена бумаг автопроизводителя Geely уменьшилась на 4,1%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,7%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 3,1%.

При этом стоимость акций золотодобывающей Laopu Gold подскочила на 7,7%, производителей цветных металлов Zijin Mining и CMOC - на 5,7% и 4,9% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК увеличился на 2,4%.

Цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросла на 3,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 3,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,9%, сталелитейной Posco - на 1,3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 5,6%, KB Financial Group - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,5% и 2,4% соответственно.

Подорожали бумаги нефтегазовых компаний Woodside Energy и Santos - на 1% и 1,2% соответственно.

При этом котировки акций крупнейших банков Австралии слабо снизились, в том числе ANZ и Commonwealth Bank of Australia - на 0,3%, National Australia Bank - на 0,1%, Westpac Banking - на 0,2%.

к Цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимумах за пять недель на опасениях новых перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.

Сентябрьские фьючерсы на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск торгуются по $92,36 за баррель, что на $1,35 (на 1,48%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подорожали на $1,79 (на 2%), до $91,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,14 (на 1,35%), до $85,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,68 (на 2%), до $84,91 за баррель.

Американские вооруженные силы атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, передал государственный телеканал IRIB со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан. Ранее иранские СМИ сообщили, что ударам подверглись по меньшей мере еще шесть городов, в том числе крупный индустриальный центр Тебриз. Американские военные атаковали Иран 11-ю ночь подряд.

Ранее йеменские хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник они добавили, что морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

В связи с этим три танкера с саудовской нефтью, направлявшиеся в Индию и Китай, во вторник совершили разворот в Красном море и направились в Суэцкий канал вместо попытки пройти у берегов Йемена.

"Это заставит танкеры пользоваться Суэцким каналом, что увеличивает их время в пути и затраты на перевозку нефти в Азию", - отмечают аналитики ING.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,6 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.