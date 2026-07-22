"Финам" рекомендует "держать" акции ICBC класса H с прогнозной ценой HKD7,55

"Финам" рекомендует "держать" акции Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H с прогнозной стоимостью на уровне 7,55 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса эмитента. Несмотря на сохраняющиеся риски, экономика КНР в ближайшие годы, полагаем, продолжит расти темпами, заметно превышающими среднемировые, в том числе благодаря стимулирующим мерам со стороны властей. На таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране, что поддержит финпоказатели ICBC, учитывая лидирующие позиции банка в секторе, - пишет эксперт. - По нашей оценке, акции ICBC класса H в данный момент торгуются недалеко от справедливой цены, но могут стать интересными для покупки в случае значительной просадки".

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) является крупнейшим банком Китая и мира по величине активов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.