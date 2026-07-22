"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Селигдара до 48,7 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Селигдар" до 48,7 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

Бумаги эмитента демонстрируют падение, что, на взгляд эксперта, обусловлено как коррекцией мировых цен на золото и ожидаемым отсутствием дивидендов в ближайшие годы, так и некоторым разочарованием рынка в золотодобытчиках после приостановки ПАО "Полюс" выплат акционерам.

В то же время Данилов отмечает, что в ходе "Дня инвестора" менеджмент "Селигдара" подтвердил долгосрочные цели по увеличению выпуска золота до 659 тыс. унций и олова до 16,5 тыс. тонн к 2033 году. Также была представлена новая дивидендная политика, которая, с одной стороны, установила четкий механизм принятие решений о выплатах акционерам, а с другой - де-факто закрепила отказ от дивидендов как минимум на ближайшие два года вследствие высокого уровня долговой нагрузки.

"Согласно нашей оценке, "Селигдар" возобновит дивиденды лишь по итогам 2028 года. При этом мы отмечаем, что компания дешево оценена по мультипликаторам и обладает отличными перспективами роста производства на пятилетнем горизонте, - пишет аналитик "Велес Капитала" в обзоре. - Мы понижаем целевую цену для бумаг до 48,7 руб. с сохранением рекомендации "покупать".

Главными рисками в инвестиционных кейсах публичных производителей золота эксперту инвесткомпании видятся крепкий рубль, потенциальный рост налоговой нагрузки и отказ от дивидендов на фоне масштабных инвестиционных программ.

"Таким образом, на среднесрочном горизонте котировки акций "Селигдара" могут находиться под давлением, в то время как долгосрочно компания обладает блестящими перспективами благодаря кратному росту выпуска металлов", - заключает Данилов.

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