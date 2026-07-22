"Велес Капитал" поставил рекомендацию для акций ММК на пересмотр

"Велес Капитал" поставил на пересмотр рекомендацию для акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), сообщается в материале ведущего аналитика Василия Данилова.

23 июля 2026 года эмитент представит результаты за второй квартал 2026 года по МСФО.

"Мы ожидаем, что компания снизит выручку на 3,8%, до 149,1 млрд руб., вследствие более низких цен реализации стальной продукции. Квартальная EBITDA сократится на 27,6%, до 16 млрд руб., с рентабельностью 10,7% против 14,2% годом ранее. Свободный денежный поток компании в 1К26 перейдет в положительную зону и составит 13,9 млрд руб. благодаря значительному высвобождению оборотного капитала", - прогнозирует эксперт.

"Принимая во внимание сохраняющуюся слабую конъюнктуру внутреннего рынка стали и околонулевой FCF по итогам 1П26, мы не ожидаем рекомендации промежуточных дивидендов. Ставим рекомендацию по бумагам ММК на пересмотр", - говорится в комментарии.

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