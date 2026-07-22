"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций TSMC

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с прогнозной стоимостью на уровне $485,9 за штуку, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Несмотря на риски, связанные с возможным возобновлением эскалации на Ближнем Востоке, ситуации вокруг Тайваня, регуляторных и кадровых рисков, поддержку акциям оказывают сильные финансовые результаты за последний квартал и прогнозы менеджмента, отмечает эксперт.

Дополнительными драйверами роста, указывает Абрамов, станут расширение выпуска микросхем 2-нм и сохраняющийся высокий спрос на ИИ-чипы.

"При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, и мы не видим оснований для пересмотра целевой цены и считаем акции привлекательными для покупки", - пишет аналитик "Финама".

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - крупнейший в мире контрактный производитель чипов и микросхем.