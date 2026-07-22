Цены рублевых корпбондов в среду могут возобновить снижение после отскока, отыгрывая данные об инфляционных ожиданиях

Москва. 22 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут возобновить снижение после коррекционного отскока, отыгрывая опубликованные накануне данные о росте инфляционных ожиданий населения, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляционные ожидания населения РФ в июле подскочили до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле выросла с 14,2% до 15,1%, вернувшись к уровню мая 2026 года. Также к майскому уровню приблизились ожидания по инфляции через пять лет - они выросли с 10,3% до 11,2% (в мае - 11,1%). Свежий опрос проводился 6-15 июля.

Инфляционные ожидания в июне 2026 года, несмотря на рост топливных цен, снизились до 12,4% с 13% в мае. Руководство ЦБ тогда отмечало, что фактор роста цен на бензин пока не отразился в июньских данных. "Опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияния этого фактора на них. Будем смотреть в июле и к заседанию совета директоров в июле будем, конечно, внимательно смотреть на эту ситуацию", - сообщила в начале июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Американские фондовые индексы активно выросли во вторник, инвесторы оценивали геополитические новости и корпоративные отчетности. Ранее издание Axios сообщило, что посредники в мирных переговорах между США и Ираном передали сторонам предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

Негативным фактором для рынка стала новость о том, что Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 50% на импорт целого ряда товаров из Канады. Президент назвал такое решение "ответом на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции". Тем временем во вторник премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что он договорился с Трампом повысить активность переговоров в торговой сфере.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду в основном растут. Значение японского Nikkei 225 к 8:36 МСК увеличилось на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК поднялся на 0,2%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК вырос на 2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимумах за пять недель на опасениях новых перебоев поставок топлива с Ближнего Востока. Сентябрьские фьючерсы на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $92,63 за баррель, что на 1,78% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подорожали на 2%, до $91,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,73%, до $85,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 2,25%, до $84,34 за баррель.

Американские вооруженные силы атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, передал государственный телеканал IRIB со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан. Ранее иранские СМИ сообщили, что ударам подверглись по меньшей мере еще шесть городов, в том числе крупный индустриальный центр Тебриз. Американские военные атаковали Иран 11-ю ночь подряд.

Ранее йеменские хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник они добавили, что морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них. В связи с этим три танкера с саудовской нефтью, направлявшиеся в Индию и Китай, во вторник совершили разворот в Красном море и направились в Суэцкий канал вместо попытки пройти у берегов Йемена.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 18,364 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,999 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 июля увеличился на 0,21% и составил 119,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,24%, поднявшись до 1302,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (+0,98%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,6%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,58%) и "РЖД-001P-01R" (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,28%), "РЖД-30" (-0,25%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РВК-инвест" (дочерняя компания ООО УК "Росводоканал") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года планируемым объемом 3 млрд рублей на уровне 250 базисных пунктов. По займу будут выплачиваться переменные квартальные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Минимальная сумма на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 21 июля. Техразмещение пройдет 23 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен для квалифицированных инвесторов. В обращении находится выпуск биржевых облигаций эмитента на 3 млрд рублей, по нему в августе предстоит исполнение оферты.

ООО "ЭкономЛизинг" переносит размещение 4-летних облигаций серии 002Р-03 с офертой через 2 года объемом 100 млн рублей на неопределенный срок. Сбор заявок на эмиссию прошел 20 июля, техразмещение было запланировано на 22 июля. Планировалось, что по выпуску будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны, ориентир ставки составлял не более 21% годовых. В настоящее время в обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 593 млн рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-го купона 10-летних облигаций серии 001P-49R с офертой через 2 года 10 месяцев (1023 дня) объемом 45 млрд рублей на уровне 16,04% годовых. Выпуск был размещен в ноябре 2025 года, по нему выплачиваются ежемесячные переменные купоны, определяемые как среднее значение RUONIA + спред 170 базисных пунктов. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.