Курс рубля может уйти в нижнюю половину диапазона 11,3-11,8 руб./юань в среду - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может уйти в нижнюю половину диапазона 11,3-11,8 руб. за юань на торгах в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Дальнейшей фиксации прибыли по "длинным" позициям в китайской валюте будет способствовать риск просадки во второй половине недели на фоне повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 июля, указывает эксперт в комментарии.

При этом объем отчислений со стороны крупных нефтегазовых компаний может вырасти в 1,6 раза относительно июня, что будет способствовать дополнительной потребности компаний в рублевой ликвидности, отмечает он.

"В сложившейся ситуации ожидаем в ходе торгов смещения юаня в нижнюю половину коридора 11,3-11,8 руб. за юань. Доллар, по наши оценкам, к концу сессии может уйти ниже 78 руб./$1", - пишет Зварич.

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