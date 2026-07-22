Рынку акций РФ нужно принципиальное улучшение геополитики - "Алор Брокер"

Российский рынок акций нуждается в принципиальном улучшении геополитики для перехода к полноценному восходящему движению, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Индекс Мосбиржи во вторник подходил к отметке 2100 пунктов, которая теперь стала мощным сопротивлением, но даже не попытался протестировать ее на прочность. Это вполне логично, поскольку фундаментально ситуация по российскому фондовому рынку и экономике не изменилась, поэтому спекулянты, купившие бумаги около многомесячных минимумов, начали фиксировать прибыль, - пишет эксперт в комментарии. - В среду рынок открылся вниз, котировки нефти не станут драйвером его роста, для перехода в восходящий тренд ему нужно принципиальное улучшение геополитики, вслед за чем последует смягчение денежно-кредитной политики Банка России".

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