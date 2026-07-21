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21 июля 2026 года 19:44

Рубль умеренно укрепился к юаню во вторник благодаря растущим ценам на нефть

Москва. 21 июля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, курс рубля укрепился на биржевых торгах благодаря растущим ценам на нефть. Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 11,599 рубля, что на 4,2 копейки (0,36%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск опустился в цене на 0,11% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,51 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел всего на 0,02%, до 89,64 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара США с 22 июля на 23,81 копейки, до 78,554 руб./$1, и поднял курс евро на 20,16 копейки, до 89,7558 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,6091 руб./юань, что 3,93 копейки выше курса вторника. Основной причиной повышения официальных курсов Банка России стал рост основных мировых валют по отношению к рублю, отмечавшийся накануне вечером, уже после того, как регулятор установил курсы на 21 июля.

Подъем мировых цен на нефть усилился вечером во вторник на опасениях разрастания ближневосточного конфликта. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 2,35%, до $91,32 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 2,39%, до $84,45 за баррель. Североморская марка нефти торгуется на максимуме с 10 июня, североамериканская - с 11 июня.

Накануне йеменские хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник они добавили, что морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Президент США Дональд Трамп заявил в свою очередь, что Вашингтон примет меры в случае перекрытия хуситами Красного моря, отметив, что пока блокады не наблюдается.

"Сокращение экспорта через Ормузский пролив и опасения перебоев поставок нефти через Красное море оказывают умеренную поддержку ценам на нефть", - отметил в этой связи аналитик UBS Джованни Стауново.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе. "Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.

Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Встреча Лаврова и Рубио "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается, уточнила она в понедельник.

Инфляционные ожидания населения РФ в июле подскочили до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле выросла с 14,2% до 15,1%, вернувшись к уровню мая 2026 года. Также к майскому уровню приблизились ожидания по инфляции через пять лет - они выросли с 10,3% до 11,2% (в мае - 11,1%). Свежий опрос проводился 6-15 июля.

Инфляционные ожидания в июне 2026 года, несмотря на рост топливных цен, снизились до 12,4% с 13% в мае. Руководство ЦБ тогда отмечало, что фактор роста цен на бензин пока не отразился в июньских данных. "Опросы июньские инфляционных ожиданий не показывали пока влияния этого фактора на них. Будем смотреть в июле и к заседанию совета директоров в июле будем, конечно, внимательно смотреть на эту ситуацию", - сообщила в начале июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рубль в результате негативного старта переписал трехнедельный минимум к китайскому юаню, курс которого в самом начале торгов локально превышал отметку 11,66 руб. Однако вскоре российская валюта восстановилась и вышла в плюс. Поддержку, вероятнее всего, оказали как растущие цены на нефть, так и фактор приближающегося очередного налогового периода, пик которого придется на 27-28 июля. "С приближением этих дат все больше компаний-экспортеров будут продавать иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение. На краткосрочном горизонте для пары CNY/RUB пока остается актуальным сценарий консолидации в диапазоне 11,5-11,7 руб./юань", - считает Бабин.

"В конце июля экспортеры уплачивают налоги за второй квартал. По оценкам экспертов, в июле экспортеры могут добавить на внутренний рынок свыше 400 млрд рублей валютной ликвидности, что поддержит крепость рубля в середине лета. Но этот фактор будет иметь лишь временное влияние в период пика налоговых выплат, а в последующие торговые сессии курсообразование вернется в обычный режим, то есть снова будет зависеть от динамики нефти, Минфина, импортеров и новостного фона. Таким образом, в июле позиции рубля, скорее всего, будут относительно стабильными, но начиная с августа он возобновит плавное снижение. Доллар до конца июля будет торговаться в диапазоне 78-80 руб. Курс евро в это время видимо останется в районе 89-91 руб., а курс юаня будет находиться в диапазоне 11,5-11,8 руб.", - прогнозирует ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Банк России во вторник, 21 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 5,5 трлн рублей (при лимите 5,5 трлн рублей и спросе 8,91 трлн рублей) в среднем по ставке 14,48% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 14 июля, ЦБ разместил 5,22 трлн рублей (при лимите 5,22 трлн рублей и спросе 7,325 трлн рублей) в среднем по ставке 14,36% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел аукцион однодневного репо "тонкой настройки", в рамках которого разместил 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 2,89 трлн рублей) в среднем по ставке 14,67% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в основном слегка подрастают, исключение составляют лишь сделки на срок 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 июля выросла на 1 базисный пункт по отношению к предыдущему торговому дню и составила 14,75% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц увеличилась на 3 базисных пункта по отношению к понедельнику и 21 июля достигла 14,44% годовых, срочная версия на срок 3 месяца подросла на 1 базисный пункт - до 14,48% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт - до 15,21% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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