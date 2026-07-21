Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2080п по индексу МосБиржи на фоне новых покупок и роста нефти

Москва. 21 июля. Российский рынок акций во вторник вырос вторые торги подряд, продолжая восстановление после затянувшегося снижения, поддержку оказала вернувшаяся к росту нефть (сентябрьский фьючерс на Brent превысил $91 за баррель), сдерживающими факторами остаются опасения паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ, геополитические и санкционные риски. Индекс МосБиржи поднялся в район 2080 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2078,78 пункта (+3,9%), индекс РТС - 833,64 пункта (+3,6%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+14,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+12,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+7,5%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+7,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+6,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июля, составил 78,554 руб. (+23,81 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+6,1%), "Русагро" (MOEX: RAGR) (+6,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+5,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+5,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+4,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+4,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+4,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+4,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4,4%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,6%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3% и +0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,7%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +2% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%).

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе. "Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.

Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Встреча Лаврова и Рубио "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается, уточнила она в понедельник.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам очередного совещания в правительстве, посвященного теме топлива, заявил, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов частично стабилизировалась. "Мы видим, что эти меры приносят свои результаты и уже частично рынок стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что особое внимание правительство уделяет снабжению топливом сельскохозяйственных компаний, задействованных в уборке урожая. "Мы еще раз подтвердили балансы по каждому региону, объемы поставок с конкретных нефтяных компаний в эти регионы", - добавил вице-премьер.

Тем временем инфляционные ожидания населения РФ в июле подскочили до 14,7%, максимального уровня за последние несколько лет, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Вблизи этого уровня показатель находился в декабре 2021 года (14,8%). Затем всплеск инфляционных ожиданий наблюдался в марте 2022 года (они выросли с 13,5% до 16,3%), а также в декабре 2023 года (рост с 12,2% до 14,2%).

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, рынок акций РФ был экстремально перепродан относительно справедливых уровней, сейчас идет восстановление. Несколько разрядилась ситуация на рынке топлива, что снизило опасения относительно роста инфляции. Дополнительную поддержку оказывает рост цен на нефть.

"Ожидаем, что СД Банка России на заседании 24 июля сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. При этом ЦБ, вероятно, вновь даст мягкий сигнал и допустит возможность ее снижения уже на ближайших заседаниях", - считает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс Мосбиржи во вторник продолжил активное восстановление в направлении рубежа 2100 пунктов: на фоне экстремальной перепроданности рынка позитивные сигналы пробудили активный аппетит к покупкам.

Накануне стало известно о проработке встречи главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря США Рубио на проходящем в Маниле саммите АСЕАН. В ЕС из-за внутренних разногласий возникли сложности с принятием 21-го пакета антироссийских санкций. Кроме того, сообщалось о возобновлении продаж частью НПЗ топлива на бирже и стабилизации ситуации на АЗС. Также наблюдался дружный подъем сырьевых котировок, в том числе нефти, драгоценных и цветных металлов.

Информация о повышении инфляционных ожиданий в июле с 12,4% до 14,7% не сильно повлияла на настроения. Это ожидаемо на фоне топливного кризиса, а возможная монетарная пауза в июле во многом уже заложена в ценах акций. В среду выйдет недельный отчет Росстата по инфляции, также ведомство сообщит данные о промышленном производстве в I полугодии и индекс цен производителей в июне.

На мировых рынках следят за событиями на Ближнем Востоке. США и Иран продолжают обмениваться ударами, признаков скорой деэскалации пока не наблюдается. Подъем на российском рынке по инерции в среду может продолжиться. Если не удастся взять рубеж сопротивления у 2100 пунктов по индексу Мосбиржи, возможна волна фиксации прибыли. Драйверы текущего роста не видятся надежными. Прогноз на 22 июля - колебания в рамках 1950-2100 пунктов по индексу МосБиржи, считает Смирнов.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также отмечает, что на рынке во вторник царили оптимистичные настроения, индекс МосБиржи завершил день выше 2070 пунктов, а в течение дня подбирался к 2100 пунктам. Даты закрытия реестров акционеров для дивидендов у крупных компаний уже прошли, связанный с этим негатив ушел в прошлое, и теперь инвесторам только остаётся ждать выплат дивидендов и обдумывать возможности их реинвестирования в сильно недооцененные российские акции. Рост акций "второго эшелона" двузначными темпами как раз может говорить о том, что в них реинвестируются полученные дивиденды, считает аналитик.

Геополитика по-прежнему создаёт риски инвестиций, в связи с чем о развороте рынка пока рано говорить, более корректно называть такую ситуацию краткосрочным отскоком. Эскалация в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах говорит о том, что ближневосточный конфликт в ближайшее время не завершится, а значит нефть будет продолжать дорожать, оказывая поддержку российскому фондовому рынку. Тем не менее, рост рынка может сдержать ужесточение ДКП Банком России после объявления в конце текущей недели решения по ключевой ставке, полагает Мильчакова.

По данным опроса "инФОМ", в июле оценка годовой инфляции увеличилась до 15,1%, тогда как в июне она находилась на уровне 14,2%. Это означает, что население уже ощущает заложенные в ценах потребительских товаров рост цен на топливо и увеличение транспортных издержек. Данные показатели имеют большое значение для принятия советом директоров Банка России решения по ключевой ставке. С учётом этих данных очень вероятно сохранение ключевой ставки 24 июля на уровне 14,25% годовых, при этом не исключена даже вероятность небольшого повышения ставки, если ЦБ РФ оценит эти данные в качестве драйверов дальнейшего существенного роста инфляции. Индекс Мосбиржи в среду может колебаться в коридоре 2000-2100 пунктов, считает аналитик.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,3%, австралийский ASX не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 3,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng просел на 0,04%), растут Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,7-1,3%) и США (индексы к 19:00 мск выросли на 0,7-1,7% во главе с Nasdaq).

На нефтяном рынке во вторник цены вернулись к росту, Brent превысила $91 за баррель на опасениях разрастания ближневосточного конфликта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $91,3 за баррель (+2,3% и +1,3% в понедельник), августовская цена фьючерса на WTI - $85,24 за баррель (+2,5% и +0,9% накануне).

Североморская марка нефти торгуется на максимуме с 10 июня, североамериканская - с 11 июня.

Накануне йеменские хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник они добавили, что морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон примет меры в случае перекрытия хуситами Красного моря, отметив, что пока блокады не наблюдается.

Аналитики Goldman Sachs предупредили, что видят возможность подъема стоимости Brent до $120 за баррель в четвертом квартале, если проблемы с поставками сырья через Ормузский пролив сохранятся.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже раллировали акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+57,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+21,4%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+19,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+15,8%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+15,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+14,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+14,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+13,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+13,5%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+13,1%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+13%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+13%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+12,8% и +14,3% "префы").

Подешевели акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-14,3%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-4,8% и -4% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 131,35 млрд рублей (из них 19,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,88 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 9,11 млрд рублей на акции ВТБ).