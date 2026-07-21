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21 июля 2026 года 19:00
Диапазон 11,5-11,7 руб./юань пока остается актуальным - "БКС МИ"
Консолидация курса пары юань/рубль в диапазоне 11,5-11,7 руб. за юань остается актуальным сценарием на краткосрочном горизонте, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Бабин. Рубль в результате негативного старта во вторник вновь переписал трехнедельный минимум к юаню, который превышал отметку 11,66 руб., однако вскоре российская валюта восстановилась и вышла в хороший плюс, констатирует аналитик. Поддержку рублю может усиливать фактор очередного налогового периода экспортеров, отмечает Бабин. Его пик приходится на 27 и 28 июля, с приближением к нему все больше компаний будет продавать иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение. По мнению аналитика инвесткомпании, на краткосрочном горизонте для пары CNY/RUB пока остается актуальным сценарий консолидации в диапазоне 11,5-11,7 руб. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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