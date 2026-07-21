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21 июля 2026 года 15:40

Рубль умеренно укрепляется к юаню во вторник днем на фоне растущих цен на нефть

Москва. 21 июля. Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, курс рубля на биржевых торгах укрепляется на фоне растущих мировых цен на нефть.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 11,59 рубля, что на 5,1 копейки (на 0,44%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 2,02 копейки выше уровня действующего официального курса. Такая динамика связана с тем, что основной прирост стоимости юаня, наблюдавшийся накануне, произошел во второй половине дня, уже после того, как ЦБ установил официальный курс.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился в цене на 0,14% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,49 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал всего на 0,01%, до 89,67 руб./EUR1.

Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник. Трейдеры продолжают следить за новостями о ситуации на Ближнем Востоке, оценивая потенциальный масштаб рисков для нефтяного рынка. Аналитики Goldman Sachs предупредили, что видят возможность подъема котировок Brent до $120 за баррель в четвертом квартале, если проблемы с поставками сырья через Ормузский пролив сохранятся.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $90,6 за баррель, что на 1,55% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 1,6%, до $83,8 за баррель.

Опасения у инвесторов также вызвала информация о намерении йеменских хуситов начать морскую блокаду Саудовской Аравии. Ранее СМИ сообщали, что Иран попросил хуситов быть готовыми перекрыть маршрут поставок нефти через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Этот маршрут стал особенно важным для экспорта саудовского сырья в условиях блокировки Ормузского пролива, и эксперты Rystad Energy видят риск существенного роста цен на нефть в связи с тем, что он оказался под прямой угрозой.

"Если перемирие не будет заключено, Ормузский пролив останется практически закрытым и угрозы хуситов для судоходства в Красном море усилятся, риск существенного нового подъема цен будет очень высоким", - заявил глава направления геополитического анализа Rystad Хорхе Леон.

Сообщение Axios о том, что посредники предпринимают усилия для урегулирования конфликта между США и Ираном, дало инвесторам надежду на возобновление мирного процесса. По данным портала, они передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Дональда Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

Минфин РФ 20 июля вечером сообщил о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов будет сообщено дополнительно, говорится в пресс-релизе министерства. Ранее в целях содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин принимал решения не проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня и 8 июля.

В III квартале министерство планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 трлн рублей. Запланировано 14 аукционных дней: по пять в июле и сентябре, четыре в августе. В июле в общей сложности прошло уже 3 аукционных дня, из которых размещение было только в один день - 1 июля. Состоявшийся в июле единственный аукцион по размещению нового госдолга прошел довольно слабо: объем привлечения составил лишь 9,126 млрд рублей.

На прошлой неделе Минфин не стал предлагать ОФЗ-ПД, чтобы не оказывать негативное влияние на переживающий затяжное падение вторичный рынок, и впервые с ноября 2025 года выставил на аукцион флоатер. Однако аукцион 15 июля был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН, проходящих на Филиппинах на этой неделе. "Мы были бы открыты к встрече с ними", - сказал Рубио журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом в Манилу.

Лавров посетит 21-23 июля Филиппины, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила на прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова. Встреча Лаврова и Рубио "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Маниле прорабатывается, уточнила она в понедельник.

Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи уровней 11,5-11,6 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). "Большую часть понедельника рубль не показывал выраженной динамики, но к вечеру ослаб. Несмотря на приближение пика налогового периода, экспортеры сейчас могут предпочесть придержать продажу валюты до раскрытия итогов заседания ЦБ РФ в предстоящую пятницу. В целом пока курс может продолжить движение вблизи 11,5-11,6 руб. за юань", - отмечают эксперты.

Курс валютной пары юань/рубль в целом продолжит движение в диапазоне 11,3-11,8 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. "В начале сессии тенденция на ослабление нацвалюты может сохраниться, однако в ходе торгов ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению. На фоне локальной перекупленности и ожиданий роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров ближе к концу недели, участники торгов могут перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте, что поддержит рубль. В результате к концу дня юань может вернуться в середину обозначенного диапазона", - полагает Зварич.

Банк России во вторник, 21 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 5,5 трлн рублей (при лимите 5,5 трлн рублей и спросе 8,91 трлн рублей) в среднем по ставке 14,48% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 14 июля, ЦБ разместил 5,22 трлн рублей (при лимите 5,22 трлн рублей и спросе 7,325 трлн рублей) в среднем по ставке 14,36% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел аукцион однодневного репо "тонкой настройки", в рамках которого разместил 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 2,89 трлн рублей) в среднем по ставке 14,67% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в основном слегка подрастают, исключение составляют лишь сделки на срок 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 июля выросла на 1 базисный пункт по отношению к предыдущему торговому дню и составила 14,75% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц увеличилась на 3 базисных пункта по отношению к понедельнику и 21 июля достигла 14,44% годовых, срочная версия на срок 3 месяца подросла на 1 базисный пункт - до 14,48% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт - до 15,21% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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